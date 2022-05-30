«الأبيض» يتعادل مع غامبيا ودياً استعداداً لأستراليا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع غامبيا 1-1 في المباراة الودية أمس بملعب الوصل في زعبيل.

حضر المباراة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

سجل هدف «الأبيض» علي مبخوت من ركلة جزاء بعد 37 دقيقة، وتعادل لغامبيا موسى بارو في الدقيقة 48، واطمأن الجهاز الفني للمنتخب على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة أستراليا 7 يونيو في الملحق الآسيوي للمونديال.

أشرك الأرجنتيني أروابارينا مدرب «الأبيض» عدداً من الوجوه الشابة خلال الشوط الأول من أجل الوقوف على مستواهم ومنحهم فرصة، مثل خالد الهاشمي وخالد الظنحاني وحارب سهيل وعبدالله حمد، وفي الشوط الثاني أشرك 13 لاعباً من العناصر الرئيسة، ومعهم «عموري» العائد للمنتخب بعد غياب 4 سنوات، وبلغ عدد اللاعبين الذين منحهم المدرب فرصة اللعب 24 لاعباً، بهدف الوقوف على مستواهم تمهيداً للاستقرار على التشكيلة المثالية.

وتغادر بعثة المنتخب الليلة متوجهة إلى الدوحة لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة أستراليا.

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