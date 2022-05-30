«أوغوستو الظفرة» على رادار غريميو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وضع نادي غريميو البرازيلي، المهاجم البرازيلي جويلهيرمي أوغوستو لاعب الظفرة ضمن قائمة أولوياته للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وانتهى عقد أوغوستو مع الظفرة بنهاية الموسم، وكان انضم لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، ولم يتضح بعد موقف اللاعب بتجديد عقده مع الظفرة من عدمه وإن كانت هناك رغبة في استمراره.وذكرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن غريميو وضع أوغوستو ضمن اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم بحسب رئيس النادي روميلدو بلوزان.

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