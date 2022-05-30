البرتغالي كارفالهال الأبرز لتدريب الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تدرس إدارة شركة الكرة بنادي الوحدة عدداً من السير الذاتية لعدد من المدربين، ويعد البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب براغا السابق «56 عاماً» أبرز المرشحين للمهمة، وسبق له تدريب عدد من الأندية، منها سبورتنغ وريو وبيشكتاش وباشاك شهي ، وشيفيلد وينزداي وسوانزي سيتي .ووفقاً لوسائل إعلام برتغالية دخل الوحدة في مفاوضات مع كارفالهال، رغم أن الأخير يملك عروضاً أخرى، أبرزها من بلاكبيرن .

وفي الوقت نفسه دخل البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال السعودي السابق دائرة اهتمامات «العنابي» أيضاً.

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