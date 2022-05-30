الصقور يستغني عن الأجانب استعداداً لـ «الهواة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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بدأ نادي الإمارات مبكراً، ترتيبات مشاركة «الصقور» في دوري الدرجة الأولى (الهواة) خلال الموسم الجديد بعد هبوطه من دوري المحترفين قبل 3 جولات من المنافسة التي انتهت الأسبوع الماضي، وقرر النادي في خطوة أولى الاستغناء عن الرباعي الأجنبي، جوزيف قنادو، وليد صبار، ادارلين ريس، زكريا بولحية، والظهور بثنائي أجنبي جديد في الموسم الجديد، مع عودة جميع المعارين إلى أنديتهم وعدم طلب تجديد الإعارة مرة أخرى بقيادة وليد حسين، سعيد الكعبي، سهيل المطوع، وبقية العناصر التي لم تنجح في إثبات وجودها باستثناء المطوع القادم من الوصل، وأحمد محمود المعار من الجزيرة. وحسب المصادر، فإن النادي يرغب في عدم تكرار تجربة الموسم الماضي عندما بدأ الإعداد متأخراً وتحديداً قبل 3 أسابيع من بداية المباريات التنافسية، وذلك بأن يكون الإعداد مبكراً والتعامل باحترام واهتمام مع دوري الهواة ليكون أول الفرق التي تطلق صافرة الإعداد تأهباً للموسم الجديد بهدف العودة السريعة إلى دوري الأضواء والشهرة.

وأكدت مصادر «البيان الرياضي» أن الإدارة تسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي يرجح أن يكون من صربيا ولم يسبق له العمل بالدولة، حسب السيرة الذاتية الموجودة على طاولة المجلس، مع استمرار بدر طبيب في مهام المدرب العام.

ويبرز اتجاه قوي لإعادة قيد المهاجم البرازيلي دييغو سيلفا الذي شارك مع دبا الفجيرة في الموسم الأخير، وقاده إلى دوري المحترفين، وكان دييغو قد خاض الموسم الماضي تجربة ناجحة مع الصقور وحقق معه أيضاً إنجاز الصعود للمحترفين، لكن لم يتم حسم القرار بشأن تسجيله بشكل نهائي.

وتركز إدارة النادي على أبناء النادي من اللاعبين صغار السن وأصحاب الخبرة لصناعة فريق قوي يتم تدعيمه بعناصر محدودة ذات كفاءة عالية لتشكل الإضافة المطلوبة، وأكدت المصادر أن أكثر من 12 لاعباً سيغادرون قلعة الصقور في الأيام المقبلة بعدم تجديد عقود البعض منهم أو إنهاء التعاقد، مع إضافة وجوه جديدة محدودة.

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