استطلاع «البيان»: 58 % يؤيدون انطلاقة الموسم 2 سبتمبر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تلقت أندية دوري أدنوك للمحترفين إخطاراً من رابطة المحترفين بموعد انطلاق النسخة الجديدة من الدوري، والذي تحدد بيوم 2 سبتمبر المقبل، وذلك حرصاً من الرابطة على مساعدة الأندية في وضع برامجها وموعد معسكراتها، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وطرح «البيان» تساؤلاً حول مناسبة الموعد للأندية أم لا، وأيدت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع بلغت 58% مقابل 42%، وجاءت النسبة عبر موقع «البيان» الإلكتروني 49% مؤيداً مقابل 51% غير مؤيد للموعد، وأشارت نسبة 67% تأييدهم للموعد، مقابل 33% غير مؤيد له.

وأشار يوسف عبد العزيز لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني الأسبق إلى أن الرابطة تعجلت بمخاطبة الأندية بالموعد الجديد لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل، وأكد أن الرابطة كان عليها الانتظار لمعرفة مستقبل المنتخب الوطني الأول في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقال: المنتخب لديه مباراة في الملحق الآسيوي أمام منتخب أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، وإذا فاز ستكون لديه مباراة أمام منتخب بيرو في الملحق العالمي، ويتأهل منها الفائز إلى كأس العالم، وإذا حقق منتخبنا الحلم الذي طال انتظاره، ماذا سيكون قرار رابطة المحترفين وقتها؟

وأضاف: سيكون على الرابطة في هذه الحالة تعديل موعد الانطلاقة لتكون مبكراً عن سبتمبر المقبل، بجانب تعديل روزنامة الموسم الجديد كاملة، لتجنب الضغط على المسابقات المحلية، لأن المنتخب سيحتاج وقتها إلى فترات أطول للإعداد، وتابع: من وجهة نظري، إن الرابطة إذا لم تكن تستطيع الانتظار، فكان عليها تحديد موعد مبكر لبدء الموسم بأي حال من الأحوال، والموسم المنتهي على سبيل المثال بدأ فيه الدوري يوم 19 أغسطس 2021، وفي كل الأحوال الأفضل بداية الموسم في وقت مبكر، لأن هناك تعدداً للمشاركات الخارجية خلال الموسم الجديد، وبرامج إعداد المنتخبات، ومنها مشاركة المنتخب في كأس الخليج خلال يناير 2023، وبطولة غرب آسيا في الإمارات خلال مارس 2023، كما سيتوقف الدوري خلال المونديال.

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