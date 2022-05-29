الأبيض يتعادل بهدف مع غامبيا استعداداً لأستراليا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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اطمأن الجهاز الفني على جاهزية المنتخب الوطني بعد تجربته أمام غامبيا في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس، على ملعب نادي الوصل في زعبيل، وشهدها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الجماهير، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما سجل للأبيض علي مبخوت من ركلة جزاء بعد 37 دقيقة، وتعادل لغامبيا موسى بارو في الدقيقة 48، في إطار الاستعداد والتجهيز للملحق الآسيوي أمام الكنغارو الأسترالي يوم 7 يونيو المقبل بالدوحة في إطار التصفيات النهائية للتأهل إلى مونديال 2022.

أشرك المدرب الأرجنتيني أروابارينا عدداً من الوجوه الشابة خلال الشوط الأول من أجل الوقوف على مستواهم ومنحهم فرصة للاحتكاك مثل خالد الهاشمي وخالد الطنحاني وحارب سهيل وعبد الله حمد، وفي الشوط الثاني أشرك المدرب 13 لاعباً من العناصر الرئيسة ومعهم عموري العائد للأبيض بعد 4 سنوات بسبب الإصابة، وبلغ عدد اللاعبين الذين منحهم المدرب فرصة اللعب 24 لاعباً بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين تمهيداً للاستقرار على التشكيلة المثالية أمام أستراليا.

وتغادر بعثة الأبيض دبي، مساء اليوم، متوجهة إلى الدوحة لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب قبل المواجهة الحاسمة أمام الكنغارو.

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