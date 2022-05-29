«الأبيض».. ودية غامبيا بروفة لـ«الكانغارو»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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«بروفة نهائية» يخوضها المنتخب الأول لكرة القدم الليلة أمام نظيره الغامبي، في المحطة الأخيرة من الإعداد، قبل تحدي أستراليا في الملحق الآسيوي لمونديال 2022.

وتكتسب مباراة غامبيا الودية، أهمية كبيرة من الأرجنتيني أروابارينا، مدرب «الأبيض» للاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية والاستقرار على التشكيل.

تقام المباراة بملعب نادي الوصل في زعبيل بحضور الجماهير، ويدفع أروابارينا خلال المباراة الودية بالعناصر الرئيسة التي سيعتمد عليها خلال مباراة «الكانغارو»، لتنفيذ خطة اللعب مع منح الفرصة للموهوب عموري، وعدد من العناصر البديلة للاطمئنان علي جاهزيتهم، فيما تغادر بعثة «الأبيض» إلى الدوحة غداً لبدء المرحلة الثانية من الإعداد.

ويأتي حضور الجماهير للمباراة الودية أمام غامبيا، بهدف دعم اللاعبين قبل موقعة استراليا المقررة 7 يونيو المقبل، في الدوحة، وأعلن اتحاد الكرة منذ أيام عن توفير 500 تذكرة للجماهير لحضور مباراة «الكانغارو» المهمة بالدوحة، في إطار الثقة الكبيرة بالدور الكبير والحيوي للجماهير في تشجيع وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز والوصول للملحق العالمي أمام منتخب بيرو.

دعم

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب والجماهير، ويقدم دعماً غير محدود من أجل تحقيق الأهداف المرحلية والمستقبلية، داعياً لاعبي المنتخب خلال لقائه بهم أول من أمس إلى التركيز وبذل أقصى الجهود في التدريبات، مؤكداً أن الجدية في التدريبات تنعكس على الأداء في المباريات الرسمية وتأتي بنتائج إيجابية.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن المنتخب يضم في صفوفه لاعبين موهوبين اكتسبوا خبرات من المشاركات المحلية والخارجية، وأن كل لاعب في القائمة المُنتقاة من قبل الجهاز الفني يضيف عنصر قوة لـ «الأبيض»، وقال: نثق في إمكانيات ومواهب لاعبينا.

تفاؤل

وتمنى حسن إسماعيل مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق التوفيق للاعبي المنتخب خلال مباراة غامبيا والتي تعتبر بروفة قوية، وأشار إلى تجانس اللاعبين وجاهزيتهم، وقال: متفائلون باجتياز المنتخب للملحق في ظل الروح العالية للاعبين والرغبة القوية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، خاصة في ظل وجود العديد من العناصر التي تملك الخبرة بجانب عدد من المواهب الشابة.

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