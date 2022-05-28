راشد بن حميد يشيد بجهود شرطة أبوظبي في توعية الجماهير

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، بجهود شرطة أبوظبي في توعية الجماهير أثناء المباريات بالالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية التي تعزز سلامتهم وتجنبهم الحوادث المرورية، واطلع رئيس الاتحاد على التوعية الرقمية حول الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية التي وزعتها إدارة مرور العين على جماهير العين والشارقة، قبل مباراة الفريقين في ختام الموسم، متضمنة أهداف الحملة المرورية حول الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية والسكوتر، وأهمية التقيد بقواعد وأنظمة المرور وعدم عرقلة حركة السير والمرور.

وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري، مدير إدارة مرور منطقة العين، اهتمام شرطة أبوظبي بتكثيف حملات التوعية والمبادرات باستمرار، وخصوصاً في فترة الفعاليات الرياضية والمباريات لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف: شرطة أبوظبي تركز خلال الفترة الحالية على توعيه الأهالي في الأحياء السكنية وكافة شرائح المجتمع حول مخاطر استخدام الدراجات الكهربائية المعروفة بسكوترات، وخاصة بين فئة الأطفال وطلبة المدارس، وضرورة مراقبة الأهالي لأبنائهم، وعدم استخدام هذه الدراجات في الأماكن غير المخصصة، وذلك تجنباً لتعرضهم للحوادث، إضافة إلى أن هذه الدراجات قد تسبب عرقلة حركة السير، وكذلك إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، وخطورة التجمهر بمواقع الحوادث، والسلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية.

وكان الرائد خالد العزيزي، مدير فرع العلاقات العامة بإدارة مرور العين، وفريق العمل، وزعوا بروشورات التوعية الرقمية على الجماهير، وتم توعيتهم بمخاطر استخدام السكوترات بدون رقابة من الأسر.

وعرضت إدارة مرور العين فيديو توعوياً بين شوطي المباراة حول الاستخدام الأمثل والآمن لهذا النوع من الدراجات الكهربائية الصغيرة، التي يكثر استخدامها بين الأطفال والمراهقين، وحثهم على الالتزام بالقواعد، وتعزيز السلامة.

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