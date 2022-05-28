الشارقة.. حصاد وفير بعد ثورة التصحيح

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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حققت شركة الشارقة لكرة القدم، العديد من الإنجازات على مستوى فريق الكرة والمراحل السنية في الموسم المنتهي، وجاء الحصاد وفيراً على صعيد الفريق الأول قياساً بالعثرة التي حدثت في بدايات دوري أدنوك للمحترفين، إذ قفز الفريق للمركز الثاني «الوصافة» في نهاية المسابقة بفضل التصحيح الذي حدث وأثمر التقدم عدد مراكز والتفوق على معظم المنافسين إذ أنهى الشارقة مشواره في الدوري برصيد 55 نقطة ليضمن مقعداً للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023.

وكانت بداية الموسم جيدة ومبشرة في أول 3 جولات قبل أن يتغير الوضع وتتعثر النتائج من الجولة الرابعة واضطر مجلس الإدارة للتدخل وتغيير الجهاز الفني والتعاقد مع المدرب القدير وصاحب الخبرة الكبيرة في المنطقة والسمعة العالمية الروماني أولاريو كوزمين الذي خلف عبدالعزيز العنبري، وأكمل عمل الجهاز الفني السابق في محاولة للحاق بالمنافسة وإعادة روح التنافس للفريق، وبدأت بصمات الجهاز الفني الجديد تظهر على أداء الفريق الذي تطور وتغيرت تكتيكاته وخططه وواصل المنافسة رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم من إصابات طويلة لبعض اللاعبين المهمين والضغط الكبير للمباريات بسبب مشاركة المنتخب في بطولة العرب وتصفيات كأس العالم، وتميز الفريق بتطبيق سياسة المداورة بين اللاعبين ومنح الفرصة للجميع.

مسيرة

كما وصل الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم لنهائي كأس رئيس الدولة بعد مسيرة صعبة تجاوز فيها الفريق العديد من الفرق القوية في البطولة وقد كان دور اللاعبين والجمهور فيها هو الحاسم، ويعد الوصول لنهائي الكأس هو العاشر في تاريخ النادي الذي سيقابل فيه فريق الوحدة في اللقاء الذي تم تأجيله للموسم المقبل، وعلى صعيد دوري أبطال آسيا كانت مسيرة الفريق في البطولة صعبة لعب فيها مباريات مع فرق تتسم بالقوة، إذ شارك الشارقة في دور المجموعات للبطولة الآسيوية بعد تخطيه فريق الزوراء العراقي في الدور التمهيدي، وأوقعت القرعة الملك في أقوى مجموعات البطولة بجانب الهلال السعودي والريان القطري واستقلال دوشانبيه الطاجيكي، وكان الفريق قد قدم مستوىً جيداً في المباريات التي خاضها وكان قريباً من التأهل إلا أن عدم التوفيق في مباراة أحياناً والقرارات التحكيمية وعدم استخدام تقنية الفيديو في المباريات أدى ذلك إلى الخروج بنتائج ليست إيجابية في مسيرة الفريق، بجانب ظروف الإصابات والإيقافات ونظام البطولة التي خاض فيها الفريق 6 مباريات في شهر رمضان خلال 21 يوماً ما أبعد الفريق عن التنافس في البطاقة.

ويعد موسم فريق الشارقة تحت 21 عاماً جيداً واحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بعد فوزه على فريق العين في آخر مباريات الموسم بثلاثية مقابل هدف ليضمن الملك وصافة دوري المحترفين تحت 21 عاماً.

جهد

وهنأ علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2021-2022 في الدولة لاعبي الشارقة أصحاب البطولات والإنجازات على الصعيد المحلي والخارجي في مختلف الألعاب الرياضية، إضافة للفرق واللاعبين الذين مثلوا نادي الشارقة خير تمثيل، والجماهير الوفية التي وقفت خلف الفريق ودعمت في وسائل التواصل الاجتماعي كل فرق النادي ما أسهم في وجود الشارقة في منصات التتويج، كما وجه شكره وتقديره لجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المنتمين لنادي الشارقة الرياضي على جهودهم الحثيثة وإسهامهم في تحقيق الألقاب ورفع اسم الإمارات والشارقة في المنصات، وتحملهم الضغوط الكبيرة في المنافسات وتحقيقهم البطولات والكؤوس والميداليات الملونة في البطولات التي شاركت فيها الفرق.

منصات

وأشاد علي سالم المدفع بالتعاون الكبير الذي أظهره اللاعبون في جميع الألعاب الرياضية بالنادي في التدريبات والمنافسات ما أسهم في وصولهم للمنصات، إضافة للعمل الفني والإداري طوال الموسم والذي فرض الانضباط والالتزام ما انعكس على نتائج الفرق واللاعبين، داعياً الجميع إلى ضرورة المثابرة والمحافظة على المكتسبات التي تمت والعمل على صقل المهارات التي لديهم لضمان استمرارها وحصد المزيد من الألقاب والبطولات مستقبلاً، واستمرار نادي الشارقة الرياضي في رفد اللاعبين للمنتخبات الوطنية المختلفة.

ووعد محبي ومتابعي النادي بأن يبذل مجلس الإدارة الجهود ويسخر الإمكانات المتاحة له مع مضاعفة العمل في الفترة المقبلة استعداداً للموسم الرياضي المقبل من أجل فرحة الجماهير وإمارة الشارقة، كما يحرص مجلس الإدارة على استغلال الموارد المالية المخصصة له بأفضل الطرائق والعمل وفق الموازنات الموضوعة استعداداً للموسم الجديد وخصوصاً مع التحديثات الأخيرة من لجنة دوري المحترفين بإضافة لاعب أجنبي خامس لفريق كرة القدم وهذا يتطلب مخصصات مالية إضافية غير التي كانت موضوعة والمخطط لها منذ الموسم المنتهي.

كما نوه رئيس مجلس الإدارة إلى ضرورة تحري الأخبار من الحسابات الرسمية التابعة للنادي وطلب من محبي النادي عدم الانصياع وراء الحسابات التي قد تخدم الوكلاء واللاعبين في الضغط على الإدارة والجمهور لأهداف معينة، وأن تضع الجماهير ثقتها بأن إدارة النادي سوف توفر العناصر اللازمة حسب توصيات اللجنة الفنية والمدرب.

منتخبات

شهدت مشاركة لاعبي الشارقة مع المنتخب استدعاء العديد من لاعبي الفريق الأول للمشاركة في الاستحقاقات الدولية ومنها التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم – قطر 2022 وبطولة كأس العرب وهم عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، سالم سلطان، كما يوجد في المعسكر الحالي للمنتخب الذي يستعد لمباراة الملحق أمام أستراليا الثلاثي الحسن صالح وماجد راشد وخالد الظنحاني، كما يشارك مع المنتخب الأولمبي اللاعب سعيد الكعبي إضافة إلى 6 لاعبين في منتخب الناشئين وعدد من اللاعبين في المنتخبات المختلفة وصولاً لمنتخب الـ14 عاماً.

أجاكس الهولندي

وتستمر اتفاقية نادي الشارقة لكرة القدم مع أكاديمية نادي أجاكس أمستردام الهولندي الرائدة في مجال الأكاديميات واكتشاف وتطوير اللاعبين على مستوى العالم عبر طاقمها التدريبي في الشارقة والذي يعمل بتناغم وانسجام كبير مع الأجهزة الفنية لفرق الأكاديمية ومدرسة الكرة في النادي، وهي شراكة طويلة المدى تهدف لتطوير العمل بشكل احترافي في مجال تدريب الصغار وتطوير المواهب ويعد الموسم الحالي هو الأول الذي تلعب فيه منافسات المراحل السنية بصورة شبه طبيعية بعد موسمين من التوقف لظروف جائحة كوفيد-19، وعلى صعيد منافسات المراحل السنية فقد حققت فرق النادي المركز الثاني في منافسة الـ19 عاماً الفئة الثانية والمركز الثاني في دوري الناشئين تحت 17 عاماً الفئة الثانية، بينما حقق فريق تحت 16 المركز الرابع ضمن فرق الفئة الأولى ونال فريق تحت 15 سنة المركز الخامس في دوري الأشبال، وتمكن فريق تحت 14 سنة من الحصول على المركز الثاني في منافسة تحت 14 سنة الفئة الأولى واحتل فريق تحت 13 المركز السادس في بطولة الدوري.

جذب الجماهير

على جانب الجذب الجماهيري والتفاعل فقد دعم مجلس إدارة نادي الشارقة وشركة الشارقة لكرة القدم والإدارة التنفيذية للنادي، العديد من الأنشطة والمبادرات الجماهيرية وكانت على تواصل مباشر وتحاور طوال فترة الموسم مع «لجنة الجماهير» لدعم حضور ومساندة أوفياء الملك، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات التشجيعية لجذب الجماهير ومؤازرة الفريق في مشواره في الموسم بالحضور للمباريات التي يخوضها الفريق على أرضه وخارجها، كما ابتكرت شركة كرة القدم أسلوباً تحفيزياً للاعبي كرة القدم في مختلف المراحل من الفريق الأول وحتى فريق تحت 13 سنة بوضع صور الأفضل في الشهر حسب التقييم الفني في لوحةٍ كبيرة عند مدخل الاستاد وهو ما خلق جواً من التنافس الإيجابي بين اللاعبين وخصوصاً الصغار للحصول على هذا التميز والتكريم الشهري.

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