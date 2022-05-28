«غلف يونايتد» بطل النسخة الأولى لدوري الدرجة الثالثة

المصدر: (دبي - البيان)

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تُوج فريق غلف يونايتد بدرع بطولة النسخة الأولى لمسابقة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بعد فوزه على فليتوود يونايتد 3 - 1 أ في المباراة النهائية بملعب «ذا سيفينز» في دبي.

سجل الثلاثية بونيت بوباي، وسيدرك نانا «هدفين»، وجاء هدف فليتوود عن طريق «نيران صديقة» عن طريق جاك شيلس لاعب غلفيونايتد.

شارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الثالثة، تم تقسيمهم على مجموعتين ويأتي تنظيم الدوري ضمن رؤية اتحاد الكرة في زيادة وإثراء المنافسات المحلية، من خلال زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة.

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