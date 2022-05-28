انتهاء رحلة ديوب الهداف التاريخي للظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات في حكم المؤكد انتهاء مشوار السنغالي ماكيتي ديوب «34 عاماً»، الهداف التاريخي للظفرة مع «الفارس»، في ظل عدم وجود نية من النادي لتجديد عقده، الذي انتهى بختام الموسم، لتتوقف رحلة ديوب في دورينا، والتي يبلغ عمرها 8 مواسم، لعب فيها للظفرة وشباب الأهلي، منها 6 مواسم في الظفرة على فترتين من 2012 إلى 2016، ومن يناير 2021 حتى نهاية الموسم الحالي، سجل خلالها 6 أهداف.

بينما بلغ إجمالي أهدافه في دوري المحترفين 107 أهداف في 173 مباراة.وتناقش إدارة شركة الكرة بالظفرة ملفات اللاعبين والمدرب خلال الأسبوع الجاري، بعد نجاح الفريق في البقاء في دوري المحترفين، إذ تنتهي عقود الأجانب عصام العدوة وجويلهيرمي أوغوستو ولوكاس سيلفا، وإن كانت المؤشرات تتجه نحو إجراء تغييرات كبيرة لدعم الصفوف بصفقات جيدة للظهور بشكل مختلف في الموسم المقبل.

وعلى صعيد المدرب، توجد أصوات داخل إدارة الشركة تؤيد استمرار المغربي بدر الإدريسي على رأس الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل، وتجديد عقده ومنحه الثقة بعدما نجح في قيادة الفريق في البقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز