دوري المحترفين 2 سبتمبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أخطرت رابطة المحترفين الأندية بموعد انطلاق النسخة الجديدة لدوري أدنوك للمحترفين، في 2 سبتمبر المقبل، ويأتي تحديد الموعد في إطار حرص الرابطة على مساعدة الأندية في وضع برامجها وموعد معسكراتها استعداداً للموسم الكروي الجديد، وتعكف اللجنة الفنية للرابطة على إعداد مسودة روزنامة الموسم الجديد والتشاور بشأنها مع اتحاد الكرة والأندية خلال الفترة المقبلة.

وتواجه رابطة المحترفين تحدياً كبيراً خلال إعدادها للروزنامة، نظراً لتعدد المشاركات خلال الموسم الجديد، وبرامج إعداد المنتخبات، حيث تشارك الإمارات بكأس العالم 2022 في حال اجتياز«الأبيض» ملحق التأهل، وسيتوقف الدوري خلال المونديال، كما يشارك المنتخب في كأس الخليج، في يناير 2023.

ويتخلل الموسم المقبل دوري أبطال آسيا، بمشاركة 3 أندية ، وبطولة غرب آسيا، التي تقام بالإمارات مارس 2023، وكأس آسيا، إضافة إلى توقف دولي للكرة في شهري سبتمبر وأكتوبر، بسبب الاستعداد لكأس العالم، بجانب إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تم تأجيل نسختها الحالية للموسم المقبل.

وستكون رابطة المحترفين في ورطة لإحداث التوازن بين متطلبات المنتخبات ورغبة الأندية في عدم توقف الدوري، وتعتبر مشاركة المنتخب الأول من أصعب التحديات، حيث يشارك في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها الدولة، ما يتطلب توقف الدوري لأكثر من أسبوعين، في وقت صعب، وهو شهر رمضان المبارك. ويحتاج «الأبيض» إلى وقت مناسب للاستعداد لكأس آسيا، ما يتطلب ضرورة إنهاء المسابقة في بداية مايو.

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