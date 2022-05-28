«الزعيم» بطلاً من خطوة البداية.. وحتى النهاية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج العين بالدرع، وانتصر المنطق، لأن «الجواب يكفيك عنوانه»، فمنذ خطوة البداية كان «الزعيم» بطلاً، وكان الأفضل والأكثر جدية ورغبة في الصعود إلى منصات التتويج بعد ثلاثة مواسم عجاف لم يتذوق فيها طعم البطولة، إذ تراجعت نتائجه بصورة لافتة عقب وصوله لنهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وبينما تعالت الأصوات المنتقدة والمطالبة بالتغيير كان مجلس إدارة شركة الكرة يعمل في صمت وصبر، من أجل إعادة الزعيم إلى مكانه الطبيعي في المقدمة، وشرع قبل بداية الموسم في إجراء تغييرات جذرية على مستوى الجهازين الفني والإداري، واستقدم كوكبة من اللاعبين الأجانب والمواطنين، ليستعيد الفريق شخصيته القوية ويعود زعيماً على منصات التتويج.

سيرجي البطل

وبرز المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، بطلاً في نظر جماهير العين، بعد أن نجح في توظيف مقدرات الفريق على مستوى الأداء الفردي والجماعي، وهو ما قاده للحصول على 7 جوائز فردية كأفضل مدرب بالشهر.

كما كان لتألق معظم لاعبي الفريق أثره الإيجابي في النتائج القوية التي حققها الفريق منذ بداية الموسم، وفي مقدمتهم المهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري، والحارس خالد عيسى، الذي كان نجماً فوق العادة في معظم المباريات، بالإضافة للظهور المميز للاعبين المقيمين.

التحدي

يعتبر حصول الزعيم على لقبين هذا الموسم بمثابة تحدٍ قوي لجميع عناصر الفريق على مستوى إدارة شركة كرة القدم، والجهازين الفني والإداري، واللاعبين في الموسم المقبل.

حيث سيواجه تحديات بالقتال على أكثر من 5 جبهات على المستويين الداخلي والخارجي، وهو ما ذهب إليه المدرب ريبروف، الذي صرح بعد التتويج بالدرع مؤكداً أن الموسم المقبل لن يكون سهلاً بكل تأكيد، واعتبره موسم التحديات، وقال: علينا أن نكون أكثر جدية، لأننا الأبطال، ومطالبون بالمحافظة على وضعنا وتعزيز قوتنا بالصورة المطلوبة.

فخر

وعبّر المدرب الأوكراني عن فخره بلاعبي العين، وقال: الألقاب وحدها أحياناً ليست مهمة بقدر التحسن ومواكبة علامات التطور والعمل بروح الفريق. وأعرب المدرب عن شكره للجمهور الذي كان موجوداً دائماً خلف الفريق في جميع التحديات، وعن ما إذا كان سيصبح جزءاً من الفريق الموسم المقبل، قال: ما زلت جزءاً من الفريق، ويتبقى من عقدي شهر كامل، وأعمل حتى اللحظة في نادي العين.

دوري قوي

نفى ريبروف أن يكون صرح للصحف الأوكرانية بعدم سعادته في الدوري الإماراتي لضعف المنافسة، مؤكداً أنه لم يقل شيئاً كهذا على الإطلاق، لافتاً إلى أن الجميع كان يعمل بجد، فالدوري هنا قوي، وقال: أحياناً عامل الطقس يؤثر على مردود اللاعبين، وعلى سبيل المثال لعبنا أمام الظفرة في درجات حرارة مرتفعة، وأعتقد أن تجربة الاتحاد الدولي في كأس العالم سيكون تطبيقها جيداً بكل تأكيد، وأنا سعيد جداً بما حققته مع العين.

44

أحرز اللاعبون الأجانب في العين 44 هدفاً من جملة 57 هدفاً سجلها «الزعيم» بشباك المنافسين بالدوري هذا الموسم، بينما سجل اللاعبون المواطنون 7 أهداف، واللاعبون المقيمون 5 أهداف، وجاء هدف واحد بنيران صديقة في الشباك العيناوية.

ويتصدر المهاجم التوجولى لابا كودجو، قائمة هدافي الفريق برصيد 26 هدفا، يليه كل من المغربي رحيمي، والأرجنتيني جوانكا، برصيد 8 أهداف، وكايو كانيدو، بأربعة أهداف، وكل من أحمد برمان والمقيم الإيفواري كوامي، برصيد 3 أهداف، وهدف واحد لكل من الكولومبي دانيلو أربوليدا، والتونسي ياسين مرياح، والمقيم البرازيلي رفائيل أنتونيو، وزميله أريك دي مينيزيس.

65

أصبح المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أكثر المدربين الذين تعاقبوا على الفريق جمعاً للنقاط في الدوري من أول موسم برصيد 65 نقطة.

وهو رقم لم يسبقه إليه أي مدرب آخر في تاريخ النادي، وقبل ريبروف كان المدرب الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني الأسبق للعين يتصدر قائمة أكثر المدربين جمعاً للنقاط، إذ جمع الزعيم تحت قيادته (62 نقطة) وتوج بطلاً للدوري في موسم 2012 - 2013، وقبله قاد الكرواتي زلاتكو داليتس العين للفوز باللقب برصيد (60 نقطة) في موسم 2015 - 2016.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز