محمد بن ثعلوب: قرارات هزاع بن زايد تؤسس لمرحلة مهمة

المصدر: العين - البيان

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أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن قرارات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، بتعيين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي العين، ورئيساً للجنة التنفيذية، وتشكيل اللجنة التنفيذية، تعبر عن مرحلة مهمة في تاريخ النادي الذي ظل يمضي على نهجٍ واضح واستراتيجية ناجحة أرسى معالمها سموه، الأمر الذي قاد النادي لتحقيق أهدافه المرجوة على الصعيدين المحلي والخارجي.

فكر إداري

وأشار بن ثعلوب إلى أن رعاية ودعم واهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالنادي، وثقته الغالية في مجلس إدارة النادي وشركاته شكلتا الدافع المهم للجميع وهيأت كل الأسباب لاعتلاء منصات التتويج، فسموه مؤسس استراتيجية نجاح أحد أكبر الكيانات الرياضية على مستوى القارة الآسيوية.

وقال: إن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، يعرف بفكره الإداري المتقد وارتبط اسم سموه بنجاحات كبيرة في مجالات عدة لا سيما الرياضية، وتعتمد رؤيته في العمل على مبدأ التخطيط الاستراتيجي، كونه قيادياً فذاً ومحباً مخلصاً للكيان، وهو ليس غريباً على البيت العيناوي، ويكفي أن سموه أحدث نقلة نوعية في مفهوم الإعلام الرقمي عبر المساهمات الرائدة التي تبنتها مؤسسة زعيم الإمارات الإلكترونية متعددة الوسائط الإعلامية في دعم طموحات النادي عبر دوري أبطال آسيا 2003، عندما كان رئيساً لتلك المؤسسة آنذاك.

وثمن محمد بن ثعلوب، الدور المهم الذي اضطلعت به شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، ممتدحاً العمل الإداري والفني بالفريق الأول باعتماده أسلوباً احترافياً رائعاً من المدرب ريبروف، الذي صنع الفارق مع اللاعبين في موسم التحديات.

وأعرب رئيس شركة نادي العين للاستثمار، عن تقديره لشركاء النادي والرعاة الرسميين ،شركاء الإنجاز من خلال اعتماد أفضل الممارسات الداعمة للفريق والجماهير عبر المبادرات المميزة ، وأكد أن الموسم المقبل سيشهد تعاوناً أكبر وتفاعلاً أفضل وأشاد بدعم ومساندة الجماهير العيناوية لطموحات «الزعيم» منذ انطلاقة الموسم وحتى النهاية.

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