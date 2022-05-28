بوسندة: خالد عيسى سر تميّزي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر محمد بوسندة، حارس مرمى العين عن سعادته وفخره بحراسة مرمى الفريق الأول، وأوضح أن سر تميزه هو زميله الحارس الدولي خالد عيسى، الذي لم يبخل عليهم جميعاً بالنصح والتشجيع.

لافتاً إلى أن رسالة الإدارة والجهاز الفني لجميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين كانت واضحة، وهي أن يكونوا في درجة الجاهزية المطلوبة، وأوضح أن الظهور المشرف للعين والذي قاد للتتويج بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين كان بسبب برنامج الإعداد الناجح قبل وأثناء الموسم خلال فترة التوقفات التي تخللتها عدة مباريات، ما ساعد في بلوغ اللاعبين درجة الجاهزية المطلوبة.

ونجح بوسندة (26 عاماً) والذي جلس احتياطياً خلال الفترة الماضية في تقديم نفسه على أفضل نسق في مشاركته الأولى له مع الفريق البنفسجي بالجولة 25 أمام عجمان، وحافظ على شباكه نظيفة، ورغم اهتزاز شباكه بهدف أمام الشارقة في الجولة الأخيرة من الدوري إلا أنه نجح خلال مناسبات أخرى في تأكيد جدارته وتصدى لمحاولات خطيرة لينقذ مرماه من أهداف محققة.

وبالمجمل شارك خلال هذا الموسم في 3 مباريات، اثنتان منها بالدوري، وواحدة بكأس رابطة المحترفين بمعدل دقائق لعب 270 دقيقة، حيث تألق بصورة لافتة واستقبلت شباكه هدفاً واحداً.

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