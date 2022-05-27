نجومية الشباب تبشر بمستقبل مشرق للفرسان

المصدر: خورفكان – محمد فضل- تصوير - زيشان أحمد

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برهن فريق شباب الأهلي أن مستقبل فريق الكرة مشرق بفضل نجومية اللاعبين الشباب في مباراة خورفكان بالجولة 26 لدوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز «فرسان دبي» 2 - 1، ووضحت رغبة لاعبي الفريق في أن يكون ختام مشاركتهم في الدوري مسكاً قياساً على النتيجة التي حققوها والأداء الذي قدموه أمام «النسور» وسط جمهورهم.

ورغم افتقاد شباب الأهلي قرابة 15 لاعباً ضمن تشكيلة المدرب مهدي علي مدرب شباب الأهلي لأسباب مختلفة منها التحاق عدد منهم بالمنتخبات إلى جانب الإصابات، إلا أن تشكيل الفريق أمام خورفكان طغى عليه عنصر الشباب وكانوا في الموعد وتمكنوا من تقديم مباراة كبيرة تفوق أعمارهم وتألق الفريق بقيادة خالد الأصبحي «18 سنة»، والذي ينتظره مستقبل مشرف مع «فرسان دبي» خصوصاً وأنه قدم أداء مميزاً حسناً أيضاً في دوري 18 سنة، وتمكن الأصبحي من قلب المباراة رأساً على عقب فور دخوله في الشوط الثاني أمام خورفكان، ويمتلك اللاعب ميزة المراوغة التي أثقل بها كاهل دفاعات خورفكان ونتج عنها هدف الفوز الغالي، واستخدم اللاعب كل مهاراته في المراوغة وسحب المدافعين بطريقة أكثر من رائعة وتنم عن موهبة قادمة، وأيضاً لا ينسى أحد الدور الكبير الذي لعبه يوري وزميله غوستافو صاحب هدف التعادل.

غيابات

ورغم هزيمة خورفكان إلا أن الفريق المضيف أبلى بلاء حسناً في الشوط الأول، والذي تقدم فيه عن طريقة ركلة جزاء سددها باربوزا سوزا وكانت خطوط المدرب عبد المجيد النمر متقاربة إلى حد كبير لكن «نسور الخور» ربما تأثر بالغيابات العديدة في صفوف الفريق بعد أن افتقد النمر 12 لاعباً على رأسهم النجم إسماعيل الحمادي صاحب هدفي الفريق خلال مباراة كلباء الماضية، إلى جانب رمانة خط الوسط دودو ومواطنه دوغلاس وسايمون وغيرهم من نجوم الفريق.

مستقبل

وهنأ مهدي علي مدرب شباب الأهلي لاعبي فريقه بالفوز الثمين، وقال: خضنا المباراة في ظل غيابات عديدة تجاوزت أكثر من 15 لاعباً، وقمت بوضع عدد من اللاعبين في مهمات جديدة لم يعتادوا عليها من قبل، منوهاً إلى أن اللاعبين صغار السن كانوا عند حسن الظن وحققوا نتيجة إيجابية وأعتقد بأن المستقبل أمامهم.

وأضاف: الشوط الأول جاء متكافئاً وتمكنا من السيطرة على مجريات الشوط الثاني وحسم النقاط الثلاث، وأبارك للاعبي الفريق الذين يخوض معظمهم المباراة الأولى في دوري المحترفين.

مبررات

وقال عبد المجيد النمر مدرب خورفكان: الفريق تأثر بخروج أكثر من لاعب على مستوى الخط الخلفي بسبب الإصابة خلال الشوط الثاني، وافتقدنا خلال المباراة 12 لاعباً لأسباب مختلفة وشارك عدد من اللاعبين لأول مرة أنا وراض عن أداء لاعبي خورفكان والهزيمة لن تؤثر على معنوياتهم.

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