راشد بن حميد : الجماهير تُشكل أبرز عوامل التحفيز للمنتخب الوطني

المصدر: البيان

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دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني إلى التركيز وبذل أقصى الجهود في التدريبات الحالية والمباراة الودية التي سيخوضها المنتخب أمام نظيره الغامبي, مؤكداً أن الجدية في التدريبات تنعكس على الأداء في المباريات الرسمية وتأتي بنتائج إيجابية ، مجدداً ثقته بالمواهب الحالية التي تُمثل الأبيض.

جاء ذلك خلال لقائه لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني اليوم، وقال: إن المنتخب يضم في صفوفه لاعبين موهوبين اكتسبوا خبرات من المشاركات المحلية والخارجية, وأن كل لاعب في القائمة المُنتقاة من قبل الجهاز الفني يضيف عنصر قوة للأبيض, ونحن نثق في بإمكانيات ومواهب الجميع.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتزام اللاعبين في التدريبات وحرصهم على تطبيق برامج المعسكر، مؤكداً أن لاعبينا على قدر كبير من المسؤولية، وأن كل لاعب يحرص على تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق طموحات الجمهور, مشيراً إلى أن الموسم الكروي المنتهي كان قويا ومثيرا, وسيكون انعكاسه إيجابيا على الأداء .

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دور جمهور الكرة الإماراتية ودعمه المتواصل للمنتخب قائلاً: «إن الالتفاف حول المنتخب أمر مطلوب في كل الأوقات والظروف, لأن الجمهور يشكل أبرز عوامل التحفيز , ويشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في المباريات الودية والرسمية , خاصة أن الأبيض تنتظره مباراة مصيرية أمام المنتخب الاسترالي بعد أيام في الدوحة, مشيراً إلى أن جمهور الأبيض له بصمات في كل الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب والجماهير، ويقدم دعماً غير محدود من أجل تحقيق الأهداف المرحلية والمستقبلية.

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