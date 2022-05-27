تتويج «الزعيم» على عرش المحترفين

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله، محمد فضل، محمد صادق، وأحمد عيسى

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احتفلت جماهير العين باستاد هزاع بن زايد بتتويج «الزعيم» رسمياً، بطلاً لدوري المحترفين، للمرة الخامسة في عهد الاحتراف، وهي المرة 14 التي يحرز فيها بطولة الدوري، وتعادل الفريق أمس مع الشارقة ١-١، بالجولة 26 والأخيرة من «أدنوك للمحترفين»، ووصل إلى النقطة 65، في أكبر محصلة من النقاط في تاريخه، واستمر الشارقة وصيفاً محققاً 55 نقطة، تقدم الشارقة بهدف البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 38، وأدرك البرازيلي المقيم أريك دي مينيزيس، التعادل للعين في الدقيقة 66.

وشهد المباراة وتوج البطل، بالدرع والميداليات الذهبية القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين وشركاته، رئيس اللجنة التنفيذية، وعبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، نائب رئيس اتحاد الكرة، ومطر الدرمكي، رئيس شركة الكرة بنادي العين، وسيف سلطان الناصري ممثل أدنوك.

وجاء تتويج العين بدرع الدوري بعد موسم ناجح وأرقام متميزة، وسجل الفريق 57 هدفاً مقابل 17 هدفاً ولجت مرماه كأقوى خط دفاع وهجوم، كما ضمن نجمه التوغولى لابا كودجو لقب هداف الدوري برصيد 26 هدفاً، وفاز مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف بجائزة مدرب الشهر 7 مرات متتالية، وينتظر أن يتوج كأفضل مدرب بالموسم، وبحصوله على اللقب حجز الزعيم مقعداً مباشراً في دوري أبطال آسيا موسم 2022 - 2023.

نتائج

وفاز شباب الأهلي على خورفكان 2 - 1، سجل لـ«فرسان دبي» البرازيلي غوستافو ولبديل الناجح خالد الأصبحي ولـ«النسور» البرازيلي باربوزا سوزا من ركلة جزاء «ووصل شباب الأهلي للنقطة 42 نقطة محتفظاً بمركزه الخامس، فيما تجمد خورفكان عند 28 نقطة في المركز العاشر.

وبـ 8 لاعبين تعادل اتحاد كلباء «29 نقطة» مع مضيفه بني ياس «31 نقطة»، بنتيجة ١-١، وشهدت المباراة 4 حالات طرد، للمرة الأولى في الموسم، وكلها لفريق كلياء منها 3 للاعبين جمال إسماعيل «الحارس»، ويلدر كاتاجينا بعد العودة لتقنية «VAR»، ومحمد يوسف، بالإضافة إلى الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق للاعتراض على الحكم، والغريب أن لاعبي كلباء لم يحصلوا على أي بطاقات حمراء طوال 25 جولة في الدوري، سجل هدف «السماوي» خيمينيز من ركلة جزاء، ولكلباء عبد العزيز حمد.

وجاءت وداعية فريق الإمارات لدوري «المحترفين» بالخسارة أمام عجمان 1 - 3، ووصل «البرتقالي» إلى 35 نقطة، سجل الثلاثية فراس بالعربي «هدفين»، ولياندرو سباداسيوف وأحرز للإمارات جوزيف قنادو.

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