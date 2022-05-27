ضياء سبع يودّع النصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

خاض ضياء سبع، لاعب النصر، مواجهة الوحدة التي حسمها التعادل 2-2، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 26 لدوري أدنوك للمحترفين، وهو يدرك أنها المباراة الأخيرة له في مشواره مع الفريق.

حيث ينتهي عقده مع «العميد» بنهاية الشهر المقبل. وودّع ضياء سبع النصر عبر حسابه على «إنستغرام» من خلال نشر مقطع فيديو لهدفه في مرمى الوحدة، وأرفقه بعبارة «مسك الختام»، ورمز تعبيري على شكل قلب أزرق، وعلّق زميله في الفريق محمد الجسمي قائلاً: «سنفتقدك».

ولم يدخل النصر في مفاوضات مع ضياء سبع بشأن تجديد عقده، ليصبح بذلك لاعباً حراً خلال الأسابيع المقبلة، بالرغم من كونه أحد أبرز لاعبي الفريق في الموسم الحالي، حيث يتصدر صناع الأهداف في الدوري بـ9 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز السادس في سباق الهدافين بـ11 هدفاً، وهو ثاني هدافي فريقه بعد زميله البرتغالي أنطونيو خوسيه دي كارفالهو الملقب بـ«توزي» صاحب الـ12 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز