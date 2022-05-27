فلاي دبي تسيّر 30 رحلة يومياً إلى الدوحة خلال المونديال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، أن الناقلة الإماراتية «فلاي دبي» ستنظم 30 رحلة يومياً (60 ذهاباً وإياباً) بين دبي والدوحة خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي ستحتضنها قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لشركات الطيران الخليجية «فلاي دبي والقطرية والسعودية والطيران العماني والكويتية»، أمس في الدوحة.

وكشف غيث الغيث أن فلاي دبي ستنقل يومياً أكثر من 2000 مشجع من دبي إلى قطر عبر مطار آل مكتوم.

وذكر أن الشركة ستخصص 6 طائرات لتسيير الرحلات الثلاثين في اتجاه الدوحة (60 رحلة ذهاباً وإياباً)، بينما يقدر عدد السفرات حالياً بـ 4 فقط يومياً.

وعن اختيار مطار آل مكتوم لنقل جماهير الساحرة المستديرة إلى مسرح المونديال بقطر، قال الغيث: اخترنا المطار لأن موقعه استراتيجي، حيث يقع قريباً من دبي وأبوظبي والعين وبقية إمارات الدولة، كما أن الإجراءات بهذا المطار ستكون مبسطة ولا مخاوف من الازدحام، إذ يكفي للمشجع أن يظهر بتذكرة المباراة وبطاقة المشجع للعبور بكل سلاسة.

وكشف الغيث أن وصول الجماهير إلى قطر أيضاً سيكون إلى مطار خاص بالمونديال وليس بالمطار الرئيسي، تفادياً للازدحام.

وسيتم فتح باب حجوزات التذاكر على فلاي دبي خلال أيام قليلة وقبل نهاية الشهر الجاري، لتمكين المشجعين الذين اقتنوا تذاكر المباريات من إنهاء إجراءات سفرهم.

أسعار

وأكد غيث الغيث أن إدارة الشركة درست أسعار التذاكر، وستكون في المتناول، كما درست أيضاً مواعيد الرحلات لتتناسب مع مواعيد المباريات بحيث يمكن للمشجع أن يحضر مباراته في الوقت المحدد ثم يعود بعد نهايتها إلى دبي.

وثمّن الغيث مبادرة التعاون بين شركات الطيران الخليجية على توقيع اتفاقية التعاون في ما بينها خدمة لجمهور منطقة الخليج العربي وتمكينه من حضور الحدث الكروي الأكبر في العالم خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين على أرض الدوحة.

من جهتها أعلنت شركة الطيران السعودية أنها ستخصص 30 رحلة (60 ذهاباً وإياباً) بين الدوحة وجدة والرياض خلال أيام مباريات المنتخب السعودي في المونديال، بينما سيتقلص عدد الرحلات خلال باقي الأيام.

بدوره أعلن الطيران العماني أنه سينظم 24 رحلة (48 بحساب الذهاب والإياب) بين مسقط والدوحة لتمكين الجمهور العماني والعربي من حضور مباريات نهائيات كأس العالم. كما أعلنت شركة الطيران القطرية أنها سترفع عدد رحلاتها من الدوحة إلى العواصم الخليجية والعربية والعالمية إلى أعداد قياسية حسب الطلب تلبية لخدمة الجماهير، وسعياً لإنجاح العرس الكروي المونديالي.

وسيكون نقل الجماهير من المطار إلى الملاعب وداخل الدوحة عبر الحافلات والمترو مجاناً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز