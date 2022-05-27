غريغوري: فخور بما قدمته مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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قال الفرنسي غريغوري دوفرنيس مدرب الوحدة إنه فخور بما قدمه مع الفريق الأول منذ استلامه المهمة عقب نهاية الجولة السادسة من الدوري الموسم الحالي، مؤكداً أنه كان يطمح إلى إنهاء الدوري بالفوز على النصر لكن الفريق أهدر العديد من فرص التهديف خلال اللقاء. واكتفى الوحدة بالمركز الثالث بتعادله مع النصر 2-2 في الجولة الأخيرة، في موسم كان يعلق عليه الآمال لمعانقة اللقب الغائب منذ 2010، وكان منافساً للعين قبل أن يحسم الأخير الدرع .

وأضاف غريغوري :«قدمنا أداء رائعاً وأهدرنا العديد من الفرص والفريق أظهر روحاً قتالية عالية في العودة مرتين إلى النتيجة، وكنا نطمح أن يستمر الفريق في الانتصارات ولكن إهدار الفرص حال دون ذلك». وختم:«في المجمل فخور وسعيد ما قدمناه كمجموعة منذ استلامي المهمة». وباتت مهمة غريغوري مع الوحدة في طريق النهاية بعد أن قاد العنابي في 20 مباراة في الدوري، فاز في 14 وتعادل في 3 وخسر 3، وخرج من الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين.

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