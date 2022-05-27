أروابارينا للاعبي الأبيض: تمسكوا بفرصة التأهّل إلى كأس العالم

المصدر: دبي- العوضي النمر

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طالب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الأبيض اللاعبين بأهمية التمسك بأمل التأهل إلى مونديال قطر 2022، من خلال اجتياز المحطتين المتبقيتين بداية من لقاء استراليا يوم 7 يونيو المقبل، مشيراً أن تلك المحطة تعتبر تحدياً له وللاعبين، وتتطلب بذل قصارى الجهد من أجل اجتيازها، وتحقيق طموحات الجماهير المحبة لمنتخبها وكتابة تاريخ جديد للاعبين يخلد ذكراهم في الملاعب لأن المشاركة في المونديال أكبر المسابقات العالمية الكروية فخر لكل لاعب.

جاء ذلك خلال لقاء المدرب مع اللاعبين مع بداية المعسكر الداخلي المغلق الذي انطلق في دبي، لإعداد وتجهيز اللاعبين لمباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 أمام نظيره الأسترالي يوم السابع من شهر يونيو المقبل في استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

تكثيف العمل

ويحرص الجهاز الفني بقيادة أروابارينا على تكثيف العمل الفني والبدني لتجهيز اللاعبين، للاستقرار على تشكيلة اللعب التي سيخوض بها لقاء الكنغارو، وستكون مباراة الأبيض أمام غامبيا يوم 29 مايو الجاري على ملعب الوصل، فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين والاستقرار على تشكيلة اللعب أمام استراليا، ولن يغامر المدرب بمشاركة أي لاعب غير جاهز فنياً وبدنياً، لأهمية المباراة لذلك يقوم بتجهيز لاعبين في كل مركز من أجل ضمان مشاركة أفضل اللاعبين جاهزية .

تجهيز عموري

ويبذل اللاعب الموهوب عمر عبد الرحمن «عموري» جهداً كبيراً مع زملائه من أجل الوصول إلى جاهزية بدنية عالية تمكنه من المشاركة أمام الكنغارو، وتعتبر مباراة غامبيا الودية فرصة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعب ومدى مشاركته خلال اللقاء الحاسم أمام استراليا، ويعول الجميع أمالاً كبيرة على وصول اللاعب للجاهزية المطلوبة لأن تواجده بصفوف الأبيض دعم كبير له ولزملائه اللاعبين.

حضور جماهيري

وتدور الآن مشاورات بين إدارة المنتخب من أجل منح الفرصة أمام الجماهير ووسائل الإعلام لمتابعة الأبيض خلال اللقاء الودي أمام غامبيا، دعماً للفريق وتشجيعاً للاعبين ورفع روحهم المعنوية، ولكن المباراة لن تكون مذاعة تلفزيونياً، للمحافظة على خصوصية اللقاء، وسوف يتبلور الموقف كاملاً في هذا الشق خلال الساعات المقبلة.

الروح القتالية

ويراهن المدرب الأرجنتيني رودلفوا اروابارينا على الروح القتالية للاعبين خلال المباراة المقبلة، والانضباط خلال معسكر الإعداد الذي يسبق المباراة سواء في دبي أو الدوحة، ولدى المدرب أروابارينا ثقة بأن لاعبي الأبيض سوف يؤدون المباراة بروح قتالية عالية، رغبة منهم في تقديم أفضل أداء ممكن، لتحقيق تطلعات الجماهير، وبدافع الفوز في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي، خاصة وأن المنتخب قادر على تجاوزه بفضل تلك الروح والعزيمة، والسعي لبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

من جهة أخرى يحشد المنتخب الأسترالي كل أسلحته استعداداً لملاقاة الأبيض في الملحق الآسيوي، حيث يدخل الفريق معسكراً مغلقاً هو الآخر في الدوحة، وقام غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، باستدعاء عدد من اللاعبين المحترفين في دوريات أوروبية.

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