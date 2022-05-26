العين يحتفل مع جماهيره بالدرع 14

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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احتفل العين مع جماهير بتتويجه رسميا بدرع الدوري للمرة 14 في تاريخه والخامس في عهد الاحتراف، عقب انتهاء مباراته أمام الشارقة التي جرت مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، بالجولة الأخيرة من المسابقة، وانتهت بالتعادل 1-1 بعد أن تقدم الشارقة بهدف البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 38، وادرك البرازيلي المقيم أريك دي مينيزيس، التعادل للعين في الدقيقة 66، ولم تغير النتيجة من الواقع الذي فرضه العين قبل ثلاث جولات بتتويجه بطلا برصيد (65 نقطة) والشارقة وصيفا برصيد (55 نقطة).

وشهد المباراة وقام بالتتويج، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، و الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين وشركاته، رئيس اللجنة التنفيذية، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، نائب رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، ومطر الدرمكي، رئيس شركة الكرة بنادي العين، وسيف سلطان الناصري وممثل أدنوك، وتم تتويج العين بالدرع والميداليات الذهبية

وجاء تتويج العين بدرع الدوري بعد موسم ناجح وأرقام متميزة حيث جمع (65 نقطة) كأكبر حصيلة نقاط يحصدها العين في تاريخه، وسجل (57 هدفا) مقابل 17 ولجت مرماه كأقوى خط دفاع وهجوم ، كما ضمن نجمه المهاجم التوغولى لابا كودجو لقب هداف الدوري برصيد (26 هدفا) وفاز مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف بجائزة مدرب الشهر 7 مرات متتالية، وينتظر أن يتوج كأفضل مدرب بالموسم، وبحصوله على اللقب حجز الزعيم مقعدا مباشرا في دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

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