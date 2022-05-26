الإمارات يودع المحترفين بالخسارة أمام عجمان

المصدر: راس الخيمة: احمد عيسى

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ودع فريق الإمارات دوري المحترفين بالخسارة امام ضيفه عجمان 1-3 في الجولة الاخيرة من المنافسة مساء الخميس بعد مباراة قوية، رفعت نتيجتها رصيد البرتقالي إلى 35 نقطة في المركز السابع بعد موسم حافل قدم خلاله مستويات جيدة، بينما تجمد رصيد الصقور في 10 نقاط بالمركز الاخير الذي اكد هبوطه للدرجة الاولى قبل 3 جولات من نهاية البطولة.

قدم الفريقان مردودا جيدا في الحصة الأولى التي شهدت أداء حماسيا خالف التوقعات قبل اللقاء، وشهدت العديد من المبادرات الهجومية رغبة في هز الشباك والتي وصل اليها عجمان بهدف مبكر أحرزه فراس بالعربي عند الدقيقة الخامسة دون أن يتوقف عن سعيه لإحراز الثاني مع تحركات مستمرة من جانب الصقور الذي أهدر عددا من السوانح، حتى تمكن من فك شفرة الدفاع بإدراك هدف التعادل الذي حمل توقيع جوزيف قنادو في الدقيقة 42، دون أن تشهد الدقائق المتبقية تغييرا على مستوى والأداء والنتيجة.

وفي الشوط الثاني، أنتزع البرتقالي التفوق، وبدأ مسيطرا على الكرة وقاد هجوما مكثفا نحو مرمى على صقر، وأهدر لاعبه وليد ازارو فرصة إضافة الهدف الثاني من حالة إنفراد بالمرمى، ومع تقدم دقائق اللعب أشتعلت المواجهة وتمكن فراس بالعربي من أضافة الهدف الثاني للبرتقالي في الدقيقة 67 والذي ضاعف من إصرار الصقور لتعديل النتيجة لكن شباكه استقبلت الهدف الثالث بواسطة لياندرو سباداسيو في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر اطلق بعده الحكم صافرة النهاية.

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