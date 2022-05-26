ثمن دعم الإدارة العليا .. مطر الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفي لمنصات التتويج

المصدر: وام

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أكد الدكتور مطر الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أن تتويج فريق الكرة بلقب جديد يعد امتداداً للإنجازات التاريخية التي حققها النادي منذ تأسيسه وقال إن العين صديق وفي لمنصات التتويج حاضر في المواعيد يصنع الأمجاد ليسعد جماهيره, ويعزز خزائنه بالذهب بمزيد من الدروع و الكؤوس.

و أضاف الدرمكي في تصريحات له بعد تتويج العين رسمياً بلقب درع الدوري مساء اليوم أن النادي حظي منذ نشأته بدعم الإدارة العليا ومن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي مؤكداً أن ثقة سموه الغالية في منظومة العمل والاهتمام بالنادي من أبرز الأسباب التي قادته إلى اعتلاء منصات التتويج وحصد ثنائية الموسم الحالي.

و نوه في الوقت نفسه إلى أن استراتيجية سموه الناجحة جعلت من العين أنموذجاً يحتذى على الصعيدين المحلي والقاري، الأمر الذي يعزز سقف طموحات الجماهير.

وأشاد مطر الدرمكي بجهود كل من ساهم في هذا الإنجاز الذي لا يعد غريباً على نادٍ اعتاد الوقوف على منصات التتويج، من إدارة وجهاز فني ولاعبين وأطقم طبية وإدارة تنفيذية وفريق عمل الرصد والإحصاء وكل منتسب لنادي العين وقال :" لا يفوتني هنا الإشادة بالمساندة القوية من الجماهير العيناوية الوفية التي ترجح كفة الفريق في كل التحديات".

وأضاف أن الموسم الحالي كان استثنائياً واجه خلاله الفريق تحديات كبيرة تمكن من تجاوزها بفضل تركيز اللاعبين وجديتهم والروح القتالية التي حرصوا على إظهارها في كل الاستحقاقات منذ انطلاقة الموسم و حتى نهايته مع التزام الجميع بسياسية النادي وروح العائلة الواحدة، الأمر الذي مكّن العين من تحقيق أهدافه وحصد ثمار الجهود الحثيثة التي بذلها الجميع بمختلف القطاعات ليأتي الحصاد ترجمة لذلك.

وقال إن " استراتيجية نادي العين تدعم مبدأ الاستقرار لمتابعة النجاحات على الصعد كافة.. مشيراً إلى أن العمل بدأ فعلياً في النادي من أجل التحضير للموسم الجديد، والذي يتطلع من خلاله الجميع لمتابعة النجاحات وتعزيز رصيد إنجازاته من خلال حصد المزيد من البطولات، الأمر الذي يتطلب جهوداً مضاعفة ..و ثقتنا كبيرة في الجميع و ندرك جيداً أن الكل يشعر بالمسؤولية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الموسم الحالي".

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