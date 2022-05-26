إيسايلا مهاجماً لاعبيه: قدموا أداءً مخجلاً وأثبتوا لماذا هم احتياطيون؟!

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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هاجم الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس لاعبي فريقه عقب التعادل 1-1 مع اتحاد كلباء رغم تعرض الأخير لطرد ثلاثة من لاعبيه خلال المباراة في الجولة الأخيرة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مبدياً غضبه وخجله من أداء اللاعبين وفشلهم في الفوز على فريق يلعب بـ 8 لاعبين.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" للمرة الأولى في حياتي أشعر بالخجل من الحديث، وأجد صعوبة في التعبير عما حدث، وأعتقد أنها المرة الأولى في التاريخ التي أرى فيها مباراة مثل هذه يعجز فيها فريق يلعب مكتملا لصفوف عن الفوز على منافسه الذي يلعب بـ 8 لاعبين".

وأضاف:" لم أتحدث في حياتي عن اللاعبين، وأحاول دائماً حمايتهم، ولكني أشعر بالخجل من هذا الأداء، من المستحيل أن يستطيع هؤلاء اللاعبون السير في الشارع، العديد منهم كان حزين ويسأل عن سبب عدم مشاركته، ولكن الآن أدرك الواقع، لهذا السبب لا يشاركون في المباريات، وأثبتوا لماذا هم احتياطيون لأنهم لا يستحقون الفرصة بعد العجز عن الفوز، وقدموا أداء مخجلاً للغاية".

وختم:" لا أريد البحث عن أعذار لأنه لا يوجد عذر على الإطلاق، فأمام فريق مطرود منه 3 لاعبين لم يتمكن اللاعبين من التسجيل، وكل الاحترام لفريق اتحاد كلباء، فقد استحق الفوز وليس حتى التعادل".

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