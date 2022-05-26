في مباراة شهدت 4 حالات طرد لـ "النمور".. كلباء بـ 8 لاعبين فقط يتعادل مع بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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في مباراة غريبة ومثيرة، شهدت 4 حالات طرد في صفوف "النمور"، تعادل اتحاد كلباء بـ 8 لاعبين مع مضيفه بني ياس 1-1 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ولأول مرة في دوري المحترفين هذا الموسم تشهد مباراة 4 حالات طرد، 3 للاعبين وواحدة لمدرب، من نفس الفريق، والغريب أن اتحاد كلباء لم يحصل لاعبيه على أي بطاقة حمراء طوال 25 مباراة في الدوري، لتشهد المباراة الأخيرة للفريق 4 بطاقات حمراء.

البطاقة الحمراء الأولى كانت من نصيب حارس كلباء جمال إسماعيل بعد مرور دقيقتين فقط بعد ارتكابه مخالفة داخل منطقة الجزاء، احتسب على إثرها حكم المباراة عامر الضبيع ركلة جزاء سجل منها الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز هدف بني ياس في الدقيقة 6.

وطرد الحكم لاعب كلباء ويلدر كاتاجينا في الدقيقة 41 بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة تدخل قوي مع لاعب بني ياس لينتهي الشوط الأول بتقدم بني ياس بهدف.

وازداد موقف كلباء صعوبة مع بداية الشوط الثاني بعد طرد البديل محمد يوسف في الدقيقة 50 بعد استدعاء من حكم الفيديو لحكم الساحة بسبب تدخل متهور مع خيمينيز ليكمل "النمور" المباراة بـ 8 لاعبين.

ورغم النقص العددي نجح عبد العزيز حمد لاعب كلباء في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 من تسديدة صاروخية من كرة ثابتة سكنت الزاوية اليسرى لحارس بني ياس.

وتعرض مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي داسيلفا للطرد في الدقيقة 61 للاعتراض على حكم المباراة بعد الهدف الذي سجله خيمينيز لبني ياس ولكن الغاه الحكم بداعي ارتكاب مخالفة على اللاعب قبل تسجيل الهدف.

ونجح كلباء في الصمود والاستبسال رغم النقص العددي أمام بني ياس الذي عجز تماماً عن تشكيل خطورة على مرمى الضيوف وبدا لاعبوه غير قادرين على هز شباك "النمور" لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، لينهي بني ياس الموسم في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، فيما احتل اتحاد كلباء المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

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