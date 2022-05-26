شباب الأهلي يخطف فوزاً غالياً من معقل خورفكان

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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خطف شباب الأهلي فوزا ثمينا وغاليا من معقل خورفكان بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جرت اليوم وجاءت ضمن مواجهات الجولة 26 والأخيرة من دوري ادنوك للمحترفين.

بادر خورفكان بالهدف الأول عبر البرازيلي باربوزا سوزا " ركلة جزاء " في الدقيقة 11 وعدل للضيوف البرازيلي غوستافو في الدقيقة 23 ، وأضاف البديل الناجح خالد الاصبحي هدف الفوز الغالي في الدقيقة الأخير للمباراة بعد مجهود فردي رائع ليصل شباب الأهلي برصيده الى 42 نقطة محتفظاً بمركزه الخامس فيما بقى النسور برصيد 28 نقطة في المركز العاشر .

تعادل ايجابي

وحول احداث المباراة اهدر لاعب شباب الأهلي يوري سيزار اول فرص المباراة في الدقيقة الخامسة لانطلاقة المباراة بعد أن تلقى تمريرة بينية من زميله ويلسون لكن تدخل مدافع خورفكان عبد الله الرفاعي في اللحظات الاخيرة منع الكرة من مغازلة شباك النسور ، وبعد مرور11 دقيقة وقع محمد جابر مدافع شباب الأهلي في المحظور بعد ان قام بارتكاب ركلة جزاء اثر عرقلته للبرتغالي ايلتون لم يتوانى البرازيلي باربوزا سوزا في ترجمتها لهدف اول للنسور ، وحاول الضيوف بشتى الطرق إعادة المباراة لنقطة التعادل والذي جاء عن طريق البرازيلي غوستافو الذي تلقى تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء ليقوم بركن الكرة بيسراه اقصى الزاوية اليمنى لحارس خورفكان زايد الحمادي في الدقيقة23 ، ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول أي تغيير على النتيجة التي استمرت تعادلية بهدف لكل فريق .

تفوق الفرسان

ومع انطلاقة شوط المدربين كاد مدافع خورفكان عبد الله الرفاعي ان يعيد فريقه للتقدم من الكرة الرأسية التي مرت جوار مرمى حارس شباب الأهلي حسن حمزة في الدقيقة 54 ، واحرز يوري هدفاً على طريقته الخاصة بعد ان راوغ اكثر من لاعب في دفاع خورفكان واضعاً الكرة أرضية زاحفة لكن راية المساعد الأول كانت حاضرة والغت الهدف بداعي وجود يوري في موقف تسلل ، واستمر اللعب سجال بين لاعبي كل فريق مع تبادل للهجمات ، وتمكن اللاعب الشاب خالد الاصبحي من تسجيل هدف الفوز الغالي للفرسان من مجهود فردي رائع بعد ان استلم الموهبة الاصبحي الكرة من خارج منطقة الجزاء ويراوغ اكثر من لاعب ليقوم بتسديد الكرة في الزاوية البعيدة عن حارس خورفكان هدف ثانِ جاء في الدقيقة 90 انتهت عليه المباراة بنتيجة 2-1 .

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