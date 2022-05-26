إطلاق مبادرة «خير خلف لخير سلف» و«موقعون من أجل بوخالد»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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دشن الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة مبادرة التوقيع على كرتين تحملان عنوان «خير خلف لخير سلف» و«كلنا موقعون من أجل بوخالد»، وأطلق المبادرة السوداني المقيم بالدولة خالد عمر بهدف جمع أكبر عدد من التوقيعات بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، متوقعاً تحقيق المبادرة رقماً قياسياً من التوقيعات.

وأكد خالد عمر أنه حريص على توثيق الأحداث المختلفة من خلال التوقيع على كرة قدم تحمل اسم الحدث عادة، وأنه مهتم بالتوثيق ولديه شغف كبير به.

وذكر أنه وثق «إكسبو 2020 دبي» من قبل، والحملة التي انطلقت لدعم المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، وإنجاز المنتخب وفوزه بخليجي 18، ولبطولات وإنجازات أصحاب الهمم وأحداث أخرى كثيرة بالدولة، وقال: عدد الكرات التي جسدت هذه المبادرات وصل إلى 20 كرة.

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