الطلياني رئيساً للجنة البطائح الفنية

المصدر: متابعة – محمد فضل

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أعلن نادي البطائح تعيين عدنان الطلياني، أسطورة منتخب الإمارات، رئيساً للجنة الفنية لكرة القدم بالنادي، التي ستكلف بعدة مهام من قبل شركة كرة القدم بنادي البطائح الصاعد حديثاً لدوري الأضواء بعد تحقيق الفريق إنجازاً غير مسبوق على مستوى أندية الدولة بعد تأسيس فريق كرة القدم بالنادي قبل 3 سنوات فقط.

ويأتي قرار تعيين الطلياني متزامناً مع حديث عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الذي أكد من قبل سعي إدارة نادي البطائح لاستقطاب كفاءات إدارية وفنية تعزز من فرص استمراره في المحترفين والاستفادة من خبرات الرياضيين الموجودة في الشارقة لتعزيز إمكانية تألق الفريق في دوري الأضواء والشهرة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعزز من تفوق الفريق وتدعم حظوظه في التواجد مع أندية دوري المحترفين.

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