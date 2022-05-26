الفنان خالد عبد الله يحارب «التنمر الرياضي» قبل نهائي «أبطال أوروبا» فيديو

المصدر: دبي - البيان

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طالب الفنان خالد عبدالله، في فيديو قصير قبل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتحلي بالروح الرياضية، والبعد عن التنمر الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً مشجعي الفريقين الكبيرين بنشر الإيجابية في المدرجات، لأن الكلام الجميل مثل المفاتيح، تُقفل به أفواه، وتُفتح به قلوب.

ويقوم الفنان خالد عبدالله بنشر كل ما هو إيجابي وبأسلوب كوميدي، بهدف الحد من بعض السلوكيات الخاطئة، لعشاق كرة القدم العربية والعالمية، وأشار إلى أن التنمر الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي يفسد المذاق الكروي المتعة، نتيجة لتلك المناوشات الإلكترونية التي ترافقها بعض الكلمات المسيئة، متناسين أن هناك فئات عمرية صغيرة تتابعهم، وما يحدثه هذا التنمر والضرر الكبير في غرس مفاهيم مغلوطة في عقول الشباب والأطفال.

وطالب الفنان خالد عبدالله الأندية بالابتعاد عن التعصب، وقال: رسالتنا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي أننا نشجع أي فريق على أساس اللعب والأداء الجميل، وأطالب المشجعين بالتحلي بالروح الرياضية في حال الفوز أو الخسارة.

يذكر أن الفنان خالد عبدالله ينشط منذ فترة بإطلاق رسائل توعوية، تتضمن سلسلة «إسكتشات تمثيلية كوميدية» هادفة، تتناول السلوكيات الخاطئة التي يتبعها البعض، وأطلق بعضها في شهر رمضان المبارك عن ظاهرة التسول، وقيادة المركبات بشكل متهور، وكان آخرها عن مشجعي كرة القدم، وشارك معه الفنانان سعد عبدالله وفارس الخالدي.

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