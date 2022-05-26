الإمارات في المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات

المصدر: وام

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أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة قدم الصالات عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع منتخبات عُمان والبحرين ولبنان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت والسعودية وفلسطين والعراق.

ويستضيف الاتحاد الكويتي لكرة القدم البطولة في الفترة من 4 إلى 13 يونيو المقبل.

وتٌقام المنافسات بنظام الدور الواحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيثُ يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وأول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ليتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة يوم 13 يونيو 2022.

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