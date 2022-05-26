اتحاد الكرة الإماراتي يُوفر 5000 تذكرة لجماهير المنتخب أمام أستراليا

المصدر: البيان

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وفّر اتحاد الإمارات لكرة القدم 5000 تذكرة لمشجعي المنتخب الأول لكرة القدم الذين يذهبون إلى الدوحة لمؤازرة الأبيض في مباراته المهمة أمام المنتخب الاسترالي, المقرر إقامتها يوم السابع من شهر يونيو المقبل في استاد أحمد بن علي بالدوحة, حيث تقام المباراة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2022, وذلك بعد طرحها أمس من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ، ويأتي توفير هذا العدد من التذاكر حرصا ًمن اتحاد الكرة على دعم المنتخب الوطني وجمهوره.

وقام اتحاد كرة القدم بتنسيق كافة الجوانب المتعلقة بشراء التذاكر مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المسؤول عن تنظيم المباراة, كونها تأتي تحت مظلته, وذلك من خلال الاجتماعات التنسيقية التي قام بها فريق عمل اتحاد الكرة مع مسؤولي الاتحاد القاري خلال الأيام الماضية, والتي شهدت أيضاً مناقشة كافة الجوانب اللوجستية والتعليمات الخاصة بدخول الجماهير إلى استاد أحمد بن علي.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة يحرص على تحفيز منتخبنا الوطني خلال جميع مبارياته, ويوفر له كل الأسباب التي تساعده على أداء مهماته بأكمل وجه, خاصة في المواجهة الاسترالية المقبلة التي تقام في الدوحة, لأنها مصيرية, ونحن على ثقة بأن لاعبي منتخبنا وجمهورهم سيؤدون واجباتهم بأفضل صورة.

وثمن الأمين العام مبادرات الجمهور خلال الفترات السابقة, مؤكداً أن دعم الجماهير سيكون له بالغ الأثر في تشجيع لاعبي الأبيض على تقديم أفضل ما لديهم , وقال : " إن الجمهور أحد أبرز شركاء الكرة الإماراتية, كان ومازال على العهد, يدعم بسخاء المنتخبات الوطنية ويقف خلفها من أجل تحقيق نتائج إيجابية في كل المحافل الكروية التي تشارك فيها."

وقال : " إن دور الجمهور سيكون حيوياً في تشجيع وتحفيز اللاعبين خلال المواجهة الاسترالية, مؤكداً أن منتخبنا الوطني يؤدي بشكل أفضل في ظل وجود محبيه, الذين يتواجدون معه في كل المناسبات من أجل دعمه ومؤازرته."

الجدير بالذكر أن التذاكر ستوزع أمام البوابات المخصصة لجماهير الأبيض عن طريق أفراد العلاقات العامة ، وسيتم تحديد أرقام البوابات لاحقاً .

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