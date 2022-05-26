إعادة صياغة اللوائح القانونية في اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تعكف اللجنة القانونية لإعادة صياغة لوائح اتحاد الكرة برئاسة يوسف حسين، على مراجعة المقترحات المقدمة من الأندية على اللوائح القانونية، وإعادة صياغتها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ومن المتوقع تنظيم ورشة عمل قانونية بحضور ممثلي الأندية لعرض التصور العام لتعديل اللوائح تمهيداً لإقرارها من مجلس الإدارة، ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية المزمع انعقادها في نهاية الموسم لاعتمادها.

وقامت اللجنة القانونية خلال الفترة الماضية بإجراء تعديلات جوهرية على لوائح الاتحاد وفق الممارسة الميدانية والمقترحات المقدمة من الأندية، وبما يتواكب مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومتطلبات المرحلة المقبلة، وقامت بتعميم التعديلات على الأندية تمهيداً لإقرارها.

ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية المقرر انعقادها في نهاية الموسم الكروي. وتواصل اللجنة القانونية جهودها من خلال اجتماعات متواصلة، لمناقشة لوائح اللجان القضائية مثل أوضاع وانتقالات اللاعبين والانضباط والاستئناف ولوائح هيئة التحكيم.

وعلمت «البيان»، أن النظام الأساسي حدد صلاحيات كل من النائب الأول والثاني لرئيس مجلس الإدارة والفصل بين اختصاصات كل منهما، كما سد الفراغ التشريعي في عدد من الأمور المستجدة، مثل كيفية معالجة الوضع القانوني لحالات الدمج بين الأندية، وحدد حالات الدمج من خلال عملية المزج بين الكيانات أو إنشاء كيانات جديدة، أو ضم عدة كيانات، وتم تناول مثل هذه النماذج بالتفصيل القانونية لعدم اللبس مستقبلاً.

كما نظم النظام الأساسي العضويات المختلفة المنضوية تحت لواء الاتحاد، حيث تم تقسيم مسمى العضوية 5 مسميات وفق طبيعتها وأنشطتها، كما استحدث النظام الأساسي تشريع بكيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تحدث كل عدة سنوات مثل جائحة كورونا وكيفية التعامل في مثل تلك الحالات، في مختلف الأنشطة التي ينظمها اتحاد الكرة.

وتم عرض كافة التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي، على الأمانة العامة لاتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية المحترفة لأبداء أية ملاحظات قبل عرض النظام على مجلس الإدارة لإقراره تمهيداً لاعتماده من الجمعية العمومية صاحب حق اعتماد أي تغيرات باللوائح والنظم.

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