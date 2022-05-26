سلطان بن حمدان بن زايد نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي العين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.. قراراً بتعيين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس إدارة النادي وشركاته. كما أصدر سموه قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية لنادي العين، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعضوية رؤساء مجالس إدارات الشركات والعضو المنتدب للنادي.

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