العروبة يعود من جديد إلى دوري الهواة

المصدر: دبي- علي شدهان، أبوظبي - محمد صادق

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حسم الظفرة معركة البقاء في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الثمين على حساب ضيفه العروبة 1-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد حمدان بن زايد في الجولة الأخيرة من المسابقة. وتمسك الظفرة بالبقاء في دوري المحترفين بـ 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

في المقابل خيّم الحزن على فريق العروبة الذي حزم حقائبه عائداً لدوري الهواة، إذ توقف رصيده عند 18 نقطة في المركز 13، ليرافق فريق الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى. كما وضع الوصل بصمته على المركز السادس ، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 36، إثر فوزه على ضيفه الجزيرة أمس ضمن الجولة 26 الأخيرة للبطولة.

وفي المباراة الثالثة، حرم فريق النصر نظيره الوحدة من القفز إلى الوصافة ولو مؤقتاً بعد تعادل الفريقين 2-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان في الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

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