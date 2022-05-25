النصر يحرم الوحدة من الوصافة

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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حرم فريق النصر نظيره الوحدة من القفز إلى الوصافة ولو مؤقتاً بعد تعادل الفريقين 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد آل نهيان في الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى الوحدة الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ليضمن الشارقة المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته مع العين غداً في ختام مباريات الموسم، فيما رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع انتظاراً لنتيجة مباراة عجمان مع الإمارات.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف ضياء سبع في الدقيقة 45+3.

وتعادل عمر خريبين للوحدة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وأعاد المدافع جلوبير ليما التقدم للنصر مجدداً في الدقيقة 71 من كرة رأسية.

ورفض الوحدة الاستسلام بعدما سجل إسماعيل مطر هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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