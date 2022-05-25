الوصل يبصم على سادس دوري "ادنوك"

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير غلام كاركر

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وضع فريق الوصل الأول لكرة القدم، بصمته على المركز السادس للائحة الترتيب العام لفرق دوري "ادنوك" للمحترفين في الإمارات، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 36، إثر فوزه على ضيفه الجزيرة اليوم الأربعاء ضمن الجولة 26 الأخيرة للبطولة.

رابع الترتيب

وفيما بات المركز السادس لفرق دوري "ادنوك"، حكرا على الوصل، أصبح المركز الرابع من نصيب بطل النسخة الماضية، الجزيرة برصيد 45 نقطة رغم الخسارة أمام الوصل.

تسجيل الأهداف

سجل ثنائية الوصل، دوغلاس "ق41"، واوليفيرا "ق48"، فيما سجل عبدالله ديابي هدف الجزيرة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

المشهد الأخير

قدم الوصل والجزيرة، مباراة متوسطة المستوى في المشهد الأخير من دوري "ادنوك" للمحترفين في الإمارات، بمشاركة نخبة من الوجوه الجديدة والبديلة، وغياب العناصر الدولية المعروفة للمشاركة مع المنتخبات الوطنية.

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