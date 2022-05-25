13 يوما تحمل طموحات 32 عاما لكرة القدم الإماراتية نحو التأهل للمونديال

المصدر: وام

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لم يقترب منتخب الإمارات لكرة القدم من تحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الأولى في مونديال إيطاليا عام 1990، مثلما فعل حاليا في التصفيات النهائية الحالية المؤهلة لكأس العالم 2022، ووصوله إلى "الملحق" الآسيوي المؤهل للمونديال.

ويلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأسترالي في مباراة الملحق الآسيوي والتي ستجمع بينهما على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في السابع من يونيو المقبل، والفائز منهما يواجه منتخب بيرو في الملحق العالمي المؤهل للمونديال، على أن يتأهل الفائز فيه مباشرة للإلتحاق بمجموعته "الرابعة" في نهائيات كأس العالم والتي تضم معه منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.

ويعتبر يوم 28 أكتوبر 1989، من التواريخ التي لا تنسى في كرة القدم الإماراتية، والذي كان شاهدا على الإنجاز الأهم للمنتخب الوطني، بالتأهل رسميا إلى مونديال إيطاليا 1990، بعد التعادل بهدف مع كوريا الجنوبية، من خلال رأسية شهيرة للاعب عدنان الطلياني.

وعلى مدار 32 عاماً من تاريخ المشاركة الأولى والوحيدة لمنتخب الإمارات، حاولت الأجيال السابقة تحقيق هذا الحلم، خلال 7 نسخ سابقة من بطولات كأس العالم أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018 ، ولكن في التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2022، نجح المنتخب في الوصول إلى المركز الثالث في التصفيات النهائية للمونديال بمجموعته الأولى، وهو المركز المؤهل للملحق، لمواجهة منتخب استراليا، ثالث الترتيب في المجموعة الثانية بنفس التصفيات.

ومع اقتراب الحلم، ستكون الأيام القليلة المقبلة "13 يوما"، هي المحك الأخير لإعداد المنتخب لخوض المباراة المصيرية المقبلة يوم 7 يونيو المقبل، وقبلها ستكون مباراة جامبيا الودية بمثابة التجربة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني ردولفو أروابارينا لاختيار التشكيلة المناسبة لخوض مباراة استراليا، في ظل وجود قائمة تضم حاليا 30 لاعباً يمثلون خيرة لاعبي أندية دوري أدنوك للمحترفين.

وفي الوقت الذي يركن فيه منتخب استراليا إلى سجل التاريخ لتعزيز تفوقه في مواجهاته مع منتخب الإمارات، يعول منتخبنا على الحاضر، لإثبات جدارته بمواصلة مسيرته نحو المونديال، حيث التقى المنتخبان في 6 مواجهات سابقة، تعادلا في مباراتين، وفاز المنتخب الأسترالي في ثلاث مباريات، إحداهما كانت في كأس الأمم الآسيوية باستراليا، والأخرتين في تصفيات كأس العالم 2018 ، في حين فاز منتخب الإمارات بهدف نظيف في أخر مواجهة جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات كأس الأمم الآسيوية في يناير 2019 التي استضافتها الإمارات وكانت ضمن الدور ربع النهائي.

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