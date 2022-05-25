الظفرة يحسم معركة البقاء .. وهبوط العروبة إلى دوري الهواة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – سيف الكعبي

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حسم الظفرة معركة البقاء في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الثمين على حساب ضيفه العروبة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بإستاد حمدان بن زايد في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتمسك الظفرة بالبقاء في دوري المحترفين، وأكد جدارته بالاستمرار بين الكبار، بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

في المقابل خيم الحزن على لاعبي والجهاز الفني لفريق العروبة، الذي حزم حقائبه عائداً لدوري الهواة، بعد موسم وحيد قضاه في دوري الأضواء والشهرة، إذ توقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر، ليرافق فريق الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى.

ورغم تقدم العروبة أولاً عن طريق محمد خلفان، الذي افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 15، برأسية من العرضية التي أرسلها جيانلوكا مونيز جهة اليسار، وأفضلية الفريق على المستوى الهجومي في الدقائق الأولى، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه، بعدما أدرك وليد عمبر التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 مستغلاً عرضية أرضية من السنغالي ماكيتي ديوب، لم يجد عمبر صعوبة في إيداعها شباك الحارس أحمد حمدان.

وتأزم موقف العروبة بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الكاميروني كاك في الدقيقة 40 بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تدخله المتهور مع جويلهيرمي أوغوستو، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ووجد العروبة صعوبة كبيرة في شوط المباراة الثاني في ظل النقص العددي، وحاول مدربه التونسي فتحي العبيدي الدفع بكل أوراقه من أجل تسجيل هدف البقاء ولكن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

واستفاد الظفرة من الزيادة العددية وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل مستغلاً المساحات في دفاع العروبة، إلى أن نجح البديل سهيل المنصوري في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 89 ليؤمن بقاء فريقه في دوري المحترفين.

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