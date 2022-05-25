الإمارات وعجمان.. لقاء الوداع

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى، عجمان - ياسر قاسم

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يودع الصقور دوري المحترفين عندما يستقبل ضيفه عجمان عند التاسعة مساء غدٍ لحساب الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يسعى فيها الفريقان، لتحقيق الفوز وعزف لحن الختام بأجمل أداء، وتعتبر المباراة الأخيرة للصقور بعد تأكيد هبوطه لدوري الدرجة الأولى عقب خسارته في الجولة 24.

إضافة إلى أن النتيجة لن تغير أيضاً من ترتيبه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد 10 نقاط حققها من فوزين و4 تعادلات خلال 25 مباراة سابقة، ولكنه على الرغم من ذلك يعمل من أجل تكرار الفوز على البرتقالي بعد أن فاز عليه ذهاباً على ملعبه في انتصاره الأول.

جراح

فيما يخوض عجمان اللقاء، لتضميد جراح الخسارة الكبيرة والقاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام العين بأربعة أهداف دون رد.

والثأر من خسارة الصقور الذي لن يتمكن من مقابلته الموسم المقبل، كما يمتلك البرتقالي فرصة تحسين مركزه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السابع برصيد 32 نقطة خلف الوصل صاحب المركز السادس بفارق نقطة واحدة، ويتطلب وصول عجمان إلى «السادس» فوزه أو تعادله مع خسارة الوصل الذي يلتقي بني ياس مساء اليوم.

من جانبه، أكد بدر طبيب مدرب الصقور، الذي يقود الفريق في خامس مهمة له، التعامل مع اللقاء بكل احترافية وجدية، وتقديم مستوى يليق باسم نادي الإمارات وتحقيق الفوز، كاشفاً في الوقت ذاته عن صعوبة مهمة لاعبيه نسبة لغياب أكثر من 10 لاعبين.

مبيناً أن هنالك 5 منهم انضموا إلى المنتخب الأولمبي بجانب غياب 3 من الأجانب وبعض الإصابات مثل سيلفا وعدم مشاركة عبد الله موسى لنيله البطاقة الحمراء في اللقاء السابق، موضحاً أن الذي يزيد من صعوبة المباراة، قوة المنافس، مؤكداً أن عجمان فريق قوي وقدم موسماً متميزاً، وظل في حالة تطور مستمر، وأضاف: نحترم المنافس ونعلم قوته، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لأجل الفوز.

استقرار

من جهته، يتطلع عجمان إلى إنهاء مشواره في دوري أدنوك للمحترفين في المركز السادس للجدول عندما يحل ضيفاً على الإمارات في التاسعة من مساء غدٍ، وينتظر تعثر الوصل في مواجهة الجزيرة.

حيث يتقدم الوصل بفارق نقطة واحدة ويمتلك عجمان 32 نقطة بعد أن تعثر في الجولة الماضية أمام البطل العين، ويسعى في الوقت نفسه لرد اعتباره أمام مضيفه الإمارات الذي فاز عليه في الدور الأول بهدف.

ورغم أن الإمارات هبط للدرجة الأولى، إلا أن المدير الفني لفريق عجمان، أكد صعوبة المباراة وأهمية الجدية والتركيز لضمان العودة من رأس الخيمة بنتيجة الفوز.

احترافية

وقال غوران: اللعب بطريقة احترافية هو الذي يحقق الفوز، مشيراً إلى أن الخسارة السابقة من العين لا تؤثر معنوياً على الفريق وأن عجمان قادر على وضع بصمته في ختام دوري أدنوك مثلما حدث في معظم المباريات التي اجتازها وأهلت الفريق ليكون بين فرق الوسط في جدول الترتيب.

وعبر غوران عن سعادته بمشواره مع عجمان مما سهل الاتفاق بينه وبين إدارة النادي لتجديد التعاقد، مؤكداً أن الاستقرار الإداري والفني في الفريق كان أحد العوامل الرئيسية للنتائج التي تحققت.

ويدخل عجمان المباراة بصفوف مكتملة بتشكيلة تضم كلاً من علي الحوسني، عبد الله صالح، ميرال، محمد إسماعيل، وليد اليماحي، حسين عبد الرحمن، محمد هلال، بلال يوسف، فراس بالعربي، وليد أزارو، لياندرو.

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