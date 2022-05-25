بني ياس واتحاد كلباء.. تحسين مراكز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، كلباء – محمد فضل

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يسعى بني ياس إلى تحقيق فوز غاب عن الفريق في آخر 6 مباريات، عندما يستضيف اتحاد كلباء بملعب الشامخة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، إذ لم يتذوق السماوي الانتصار في الجولات الست الأخيرة في تراجع كبير لأداء ونتائج الفريق.

وسيحاول بني ياس حصد 3 نقاط، وإمكانية إنهاء الموسم في مركز أفضل من التاسع، الذي يحتله بـ 30 نقطة في فوزه، وتعثر النصر وعجمان، وسط غياب 5 لاعبين عن صفوف الفريق في لقاء اليوم.

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس: إن الفريق سيخوض آخر مباراة في موسم صعب بالنسبة للسماوي، مؤكداً أن بني ياس يريد الفوز في المباراة الأخيرة على ملعبه، وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وفسر سبب هبوط مستوى بني ياس في الجولات الأخيرة بارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى حسم العين لبطولة الدوري، وأغلب المراكز وغياب الحافز لبقية الفرق باستثناء الصراع على الهبوط، فضلاً عن البدء في تجربة عناصر جديدة وتقييم اللاعبين من أجل الموسم المقبل، موضحاً أن النادي بدأ مناقشة تحضيرات المعسكر الخارجي، ولكن لم يتحدد أي شيء أو توقيت إقامته، بسبب عدم معرفة موعد بداية الموسم المقبل.

سيرة

بدوره، يدخل كلباء لمباراة ملعب الشامخة، بهدف إيقاف مسلسل الهزائم، والتي تعرض لها النمور في آخر مباراتين أمام الوحدة وخورفكان، ويسعى مدرب كلباء خورخي داسيلفا إلى ترك سيرة طيبة، من خلال مباراته الأخيرة له مع النمور بعد نهاية عقده مع النادي، الذي مكث فيه 3 مواسم كانت حافلة بالنتائج الإيجابية.

وكذلك السلبية، وما يحسب للمدرب هو إبقاؤه على كلباء في دوري الأضواء والشهرة للموسم الرابع على التوالي دون أن يهبط كما كان يحدث في المواسم الماضية.

تقدير

ويتطلع كلباء صاحب الـ 27 نقطة لاحتلال المركز العاشر على أقل تقدير إلى جانب مصالحة جماهيره بعد النتائج المتذبذبة في الآونة الأخيرة.

لكن المدرب داسيلفا سيفتقد لجهود أكثر من 3 لاعبين مؤثرين، على رأسهم سلطان عادل المنتقل لصفوف الأبيض، إلى جانب الحارس عيسى أحمد لاعب منتخبنا الأولمبي وحبيب الفردان بسبب الإصابة، وناصر عبدالهادي لتراكم البطاقات، بالإضافة لعدد آخر من اللاعبين.

بدوره قال داسيلفا: كلباء يطمح في إنهاء الموسم الكروي الحالي بتحقيق نتيجة الفوز على السماوي بعد هزيمة النمور في آخر مباراتين على مستوى الدوري، وتابع: المهمة أمام بني ياس لن تكون سهلة لوجود عدد من الغيابات على مستوى الفريق الأول.

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