خورفكان وشباب الأهلي.. مواصلة الانتصارات

المصدر: خورفكان - محمد فضل، دبي - إيهاب زهدي

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يستقبل خورفكان ضيفه شباب الأهلي في السادسة والربع غداً في ختام مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ويخوض كل فريق المباراة بنشوة انتصاراته الأخيرة في المسابقة بعد تحقيق نسور خورفكان فوزين على التوالي بتجاوز الفريق لكل من الجزيرة واتحاد كلباء.

فيما حقق شباب الأهلي الفوز على الظفرة وبني ياس، ويسعى رجال المدرب عبدالمجيد النمر المدير الفني لخورفكان إلى حصد النقاط الثلاث وإنهاء الدوري في المركز التاسع إذا قدر له الفوز على الفرسان وخسارة بني ياس الذي يلعب أمام كلباء غداً الخميس، ويمتلك خورفكان حالياً 28 نقطة في المركز العاشر.

وسيدفع عبدالمجيد النمر درب خورفكان، بذات الوجوه التي كانت حاضرة وحققت الفوز على كلباء لأول مرة في عصر الاحتراف في وقت سيغيب فيه اللاعب جمال معروف عن قائمة الفريق بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة كلباء وهو الطرد الأسرع في دوري المحترفين هذا الموسم والذي حدث بعد ثلاث دقائق فقط من دخول اللاعب لأرضية ملعب المباراة، كما يغيب عن المواجهة اللاعبون المعارون من شباب الأهلي على رأسهم حمدان ناصر.

نتائج

وقال عبدالمجيد النمر: مباراة شباب الأهلي لن تكون سهلة على كل فريق وذلك على ضوء النتائج اللافتة التي حققها الفريقان، وأضاف: خورفكان يبحث عن تحسين مركزه في الدوري ونسعى لحصد النقاط الثلاث لإنهاء الموسم الكروي على أقل تقدير بالمركز التاسع، خصوصاً إذا صبت نتائج المباريات الأخرى لمصلحة النسور، ونسعى لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بعد تحقيق فوزين على التوالي على الجزيرة وكلباء.

موضحاً أن مباراة الغد تعتبر فرصة جيدة لجمهور خورفكان للوقوف خلف اللاعبين في المشهد الأخير من دوري أدنوك للمحترفين.

فرصة

على جانب آخر، ستكون المباراة بالنسبة لشباب الأهلي، فرصة لمنح المشاركة لعدد من اللاعبين الذين لم تتح لهم فرصة الدفاع عن شعار «فرسان دبي»، لفترات طويلة هذا الموسم، وكذلك لعدد من لاعبي فريق الرديف، خصوصاً وأن الفريق حسم المركز الخامس في الترتيب النهائي للدوري، بوصوله إلى 39 نقطة.

وهو ما أكده مهدي علي مدرب شباب الأهلي، بإعلانه أن فريقه سيخوض مباراته اليوم، من دون لاعبيه الأساسيين، لتزامن الجولة مع تجمع منتخبينا الوطنيين الأول والأولمبي.

وقال: «نظراً للغيابات الموجودة لتواجد 14 لاعباً مع المنتخبين، سنمنح اللاعبين المتواجدين مع الفريق فرصة للمشاركة، وسنعتمد على الذين لم يشاركوا كثيراً مع الفريق هذا الموسم، ولاعبي فريق تحت 21 عاماً، ونسعى لتقديم عرض جيد في نهاية الموسم».

ومن جانبه، قال مدافع شباب الأهلي بدر ناصر: «نحاول من خلال مباراتنا الأخيرة أمام خورفكان، تقديم مستوى يرضي تطلعات الجمهور، وننوي بذل مجهودات أكبر في الموسم المقبل، وسنبدأ بأفضل طريقة قوية تليق باسم النادي وتحقق الانتصارات، لتعويض جمهورنا عن خروجنا هذا الموسم دون ألقاب».

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