الأرجنتيني لياندرو دياز على رادار بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بدأ بني ياس إعادة ترتيب أوراقه من أجل التحضير للموسم المقبل.

وأبدى النادي اهتمامه بالأرجنتيني لياندرو دياز (29 عاماً) مهاجم استوديانتس، إذ بدأ النادي مفاوضاته مع اللاعب وناديه الذي يرتبط بعقد معه حتى 2024 حسبما أكد مصدر مقرب من إدارة النادي، وهو مهاجم يمتلك قدرات تهديفية عالية، في انتظار التوصل إلى اتفاق على انتقال اللاعب.وبدأ إيسايلا في تحديد احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق بعدما عانى في الموسم الحالي بسبب عدم ضم عناصر جديدة باستثناء السويدي إسحاق ثيلين الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي قبل نهاية الموسم بعدة جولات وانتقل إلى مالمو السويدي، إضافة إلى مناقشة المعسكر الخارجي وموعد بدء التحضيرات، والعناصر المغادرة بناء على تقرير المدير الفني.

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