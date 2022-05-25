وليد حسين: استفدت من تجربتي مع «الصقور»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن اللاعب وليد حسين، اكتمال جاهزيته للمشاركة مع شباب الأهلي في الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارته إلى نادي الإمارات، والتي بدأها في أكتوبر الماضي، وتنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع بقاء موسم كامل في تعاقده مع «فرسان دبي».

وأعرب وليد، عن سعادته بتجربة الإعارة لمدة موسم مع فريق الإمارات، وشكر مجلس إدارة النادي وشركة الإمارات لكرة القدم برئاسة يوسف عبد الله البطران، على تلك الفترة، ومساندتهم ودعمهم خلال وجوده مع الفريق، وقال: «كنت أتمنى أن تنتهي فترة إعارتي مع (الصقور)، ببقائهم في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل».

وأضاف: «هناك ظروف صعبة كثيرة واجهت فريق الإمارات، وحرمته من البقاء في عالم المحترفين، ولكن ثقتي كبيرة في قدرة الفريق على التأهل سريعاً من دوري الدرجة الأولى، وأتمنى لفريق الإمارات التوفيق في الموسم المقبل، والعودة للمنافسة في دوري المحترفين».

جاهزية

وتابع: «ساهمت فترة اللعب مع فريق الإمارات على سبيل الإعارة، في إعادتي بدنياً إلى مستواي السابق، بعد شفائي من الإصابة التي تعرضت لها بكسر في الكاحل في مباراة شباب الأهلي وخورفكان خلال يناير 2021، في ربع نهائي كأس الخليج العربي، وأجريت بعدها عملية جراحية تكللت بالنجاح».

وأكمل: «الآن أصبحت جاهزاً للدفاع عن شعار شباب الأهلي في الموسم المقبل، وأتطلع إلى العودة مع (فرسان دبي)، إلى منصات التتويج مع بقاء موسم واحد في تعاقدي مع النادي، وأنا سعيد بتلك العودة، وأتمنى أن تكون بوابتي إلى العودة لصفوف منتخبنا الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة».

ثقة

وعن توقعاته لمواجهة منتخبنا الوطني ونظيره الأسترالي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 7 يونيو المقبل، في الملحق الآسيوي، قال وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي: «منتخبنا قادر على تجاوز أستراليا، والتأهل للقاء منتخب بيرو يوم 13 يونيو القادم، في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022».

وأضاف: «ثقتي كبيرة في قدرات لاعبي منتخبنا الوطني، وفي الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، على عبور مواجهة أستراليا الصعبة».

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