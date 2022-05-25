«أبيض الشاطئية» بطل غرب آسيا

المصدر: (دبي - البيان)

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تُوج منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بطلاً لبطولة غرب آسيا بعد تغلبه على شقيقه العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس في مدينة جازان السعودية.

سجل أهداف منتخبنا الوطني اللاعبان وليد بشر وهشام منتصر «هدفين». وهنأ علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب على لقب البطولة التي شهدت منافسات قوية بين جميع المنتخبات المشاركة، وبيّنت مدى التطور الذي تشهده اللعبة، وأبرزت مدى انتشار شعبيتها بين دول منطقة غرب آسيا والوطن العربي.

وأكد البدواوي أن فوز «الأبيض» بالبطولة تتويج للدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، للاعبي المنتخب الموهوبين، الذين حققوا أول بطولة رسمية لهم.

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