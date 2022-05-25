منتخب الشباب في المجموعة العاشرة لتصفيات كأس آسيا

المصدر: (دبي - البيان)

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أُجريت أمس في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة العاشرة التي ضمت منتخبات إيران وقرغيزستان وبروناي. ويشارك في التصفيات 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، بحيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات، وتقام التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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