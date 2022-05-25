قميص الأبيض لـ «البيان » في عيدها الـ 42

المصدر: دبي- العوضي النمر

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في لمسة حضارية تنم عن عمق العلاقات بين مختلف مؤسسات الدولة، هنأ اتحاد الكرة أسرة صحيفة «البيان»، بمناسبة العيد السنوي الـ 42 للصحيفة، وقام اتحاد الكرة بإهدائها لوحة تذكارية بقميص «الأبيض»، تقديراً وعرفاناً بدورها الإعلامي في خدمة الرياضة والرياضيين.

وعبر محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة عن خالص التهاني والتبريكات لـ «البيان» برئاسة منى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول وكذلك أحمد الحوري مدير التحرير لشؤون الرياضة وفريق القسم الرياضي بمناسبة ذكرى 42 عاماً على تأسيس هذه الصحيفة الوطنية، متمنياً الثبات في المثابرة ودوام التقدم والتألق والشفافية في العمل الصحفي.

وأضاف بن هزام أن «البيان» نتاج عمل دؤوب ومتميز ومنصة إعلامية فاعلة لا تألو جهداً في مسايرة ركب التقنية والتطور وتوجهات الإعلام الجديد لدعم مسيرة التميز والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وفي كافة المجالات سواء سياسية أو اجتماعية واقتصادية ورياضية.

وقال محمد بن هزام: «البيان» تبنت الرسالة الصحفية بكل أمانة ومسؤولية واقتدار لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة التي تقودها الدولة، كما استطاعت رصد أحداث العالم والوطن العربي والخليجي بكل مهنية ومصداقية، مشيداً بدورها في التغطيات الصحفية المتميزة لفعاليات ونشاطات الدولة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أنها أثبتت وجودها القوي على الساحة الإعلامية المحلية والعربية والخليجية.

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