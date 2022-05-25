الظفرة والعروبة.. حسم الهبوط

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار في السادسة والربع مساء اليوم صوب استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، لمتابعة المباراة المرتقبة .

والتي ستحمل شعار «حسم صراع الهبوط» بين الظفرة والعروبة في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة الأهم والتي سيتحدد على ضوء نتيجتها هوية الهابط الثاني إلى دوري الهواة رفقة فريق الإمارات الذي هبط رسمياً للدرجة الأولى قبل ثلاث جولات. وتفصل ثلاث نقاط بين الظفرة والعروبة في جدول الترتيب، إذ يحتل الظفرة المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، يليه العروبة بـ 18 نقطة.

ويدخل الظفرة المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين، بينما ليس أمام العروبة خيار سوى تحقيق الفوز للاستمرار في دوري الأضواء للموسم الثاني على التوالي، وهو ما سيجعل المباراة مشتعلة وعلى صفيح ساخن حتى نهايتها، إذ إن الحسم أصبح في يد كل فريق من أجل تحديد مصيره.

بصمة

كما يخوض فريق الوصل وضيفه الجزيرة، مباراتهما في التاسعة من مساء اليوم في مسك ختام دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، ويسعيان معاً إلى ترك بصمة في الجولة 26 خاتمة البطولة. وقبل المباراة، يقف الوصل في المركز السادس برصيد 33 نقطة، فيما يحتل الجزيرة الرابع بـ 45 نقطة، وهو المركز الذي بات حكراً له.

وصافة

وفي ثالث المباريات، يتشبث الوحدة بأمل إنهاء الموسم في وصافة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، حينما يستضيف النصر باستاد آل نهيان في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويسعى الوحدة إلى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 55 وانتظار نتيجة مباراة الشارقة الذي يحل ضيفاً على العين غداً، إذ إن الفوز وتعثر الشارقة يمنحان العنابي المركز الثاني وفرصة المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. من جهته، يسعى النصر لتحقيق الفوز لوداع موسمه بأفضل صورة ممكنة بعد الخسارة غير المتوقعة من الظفرة السبت الماضي على ملعبه.

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