موسم «الهواة» ينطلق سبتمبر المقبل بتمهيدي الكأس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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خاطب اتحاد الكرة أندية الدرجة الأولى بشأن استطلاع موقفها من المشاركة في دوري الدرجة الأولى (الهواة) خلال الموسم المقبل، من أجل الاستعداد لوضع رزنامة الموسم الجديد، وانطلاق المنافسات الرسمية، ومن المتوقع أن يبدأ الموسم الجديد لمسابقات الهواة سبتمبر المقبل، وستكون البداية بالتصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أن ينطلق دوري الأولى نهاية أكتوبر المقبل بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ويعتبر إجراء اتحاد الكرة من الأمور الإدارية التي يقوم بها سنوياً، من أجل الحصول على الموافقات النهائية لفرق الدوري في ظل رغبة البعض بعدم الاستكمال لظروف خاصة بالنادي، واحتمال وجود رغبة لدى أندية أخرى جديدة للمشاركة في منافسات الدوري.

ومنح اتحاد الكرة مهلة للأندية تنتهي 2 يونيو المقبل لإرسال الردود تمهيداً لبدء العمل في وضع تصورات الموسم الكروي الجديد لأندية الدرجة الأولى، خصوصاً بعد الاجتماع المشترك المنتظر مع رابطة المحترفين لوضع تصورات رزنامة الموسم الجديد. ويزمع اتحاد الكرة تنظيم ورشة عمل لأندية الدرجة الأولى لشرح نظام مسابقات الموسم المقبل، ومشاركة اللاعبين الأجانب والفئات المستثناة، وكل ما يتعلق بمشاركة الأندية خلال الموسم المقبل.

من جهة أخرى، منح اتحاد الكرة فريقا فورسان هيسبانيا وبينونة متصدرا دوري الدرجة الثانية، مهلة حتى نهاية شهر يونيو المقبل لاستيفاء المتطلبات الخاصة بالمشاركة في دوري الأولى خلال الموسم المقبل، وحدد اتحاد الكرة تلك المتطلبات بضرورة إشهار الناديين في هيئة الرياضة بشكل رسمي، والالتزام بشروط القيد والتسجيل الخاصة باللاعبين في اتحاد الكرة.

والمشاركة في مسابقتين رسميتين للمراحل السنية وتوافر ملعب لإقامة المباريات الخاصة بالفريقين عليه، وبعض الشروط اللوجستية المتعلقة بكيفية المشاركة، في حال استيفاء الناديين لتلك الشروط سيسمح لهما بالمشاركة في دوري الأولى خلال الموسم المقبل.

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